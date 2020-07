Motorrad-Demo in Karlsruhe gegen mögliche Fahrverbote

Anzeige

Mit gemeinsamen Fahrten protestieren Motorradfahrer am Samstag gegen mögliche Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen protestieren. Die Veranstalter in Karlsruhe rechneten nach eigenen Angaben in Karlsruhe mit 500 Teilnehmern. Laut ersten Einschätzungen vor Ort könnten es sogar noch mehr sein.

Die Motorradfahrer trafen sich gegen halb zwei in Rheinstetten an der Messe und fuhren gemeinsam von der Messe in zum Karlsruher Schlossplatz.

Motorradfahrer sind keine Bürger minderen Rechts. Thesenpapier der „Biker for Freedom“

Beim Bundesverfassungsgericht ein Thesenpapier einer Delegation zu den möglichen Fahrverboten abgegeben werden. Eine These lautet „Motorradfahrer sind keine Bürger minderen Rechts“.

Organisiert wird die Aktion unter anderem von der Gruppe „Biker for Freedom“, die auch an zahlreichen weiteren Orten bundesweit zu Demonstrationen eingeladen hat. Die Bundesländer hatten sich Mitte Mai dafür eingesetzt, dass Motorräder weniger Lärm verursachen.

Entscheidung der Bundesregierung steht noch aus

So sollen die zulässigen Geräusch-Emissionen auf einen Wert begrenzt werden, der in etwa der Lautstärke eines vorbeifahrenden Lkw oder eines Rasenmähers entspricht. Der Bundesrat will zudem beschränkte Motorrad-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ermöglichen. Die Bundesregierung entscheidet nun, ob sie die Anregung umsetzen will.

Auch interessant: „Lärmposer“ auf zwei und vier Rädern nerven Anwohner von beliebten Motorradstrecken

dpa / BNN