In der Gerwigstraße, Ecke Weinweg, in der Karlsruher Oststadt sind am Freitagnachmittag eine Motorradfahrerin und ein Fußgänger verletzt worden.

Nach Informationen der Polizei war die Frau mit ihrem Zweirad gegen 16.40 Uhr gestürzt, warum, sei noch unklar. Dabei streifte sie den Fußgänger, der an der Ampel wartete. Beide wurden verletzt, der Fußgänger leicht.