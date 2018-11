München macht das Spiel – der KSC die Tore

Anzeige

Baustellen neben und nicht auf dem Rasen hieß es am Sonntagmittag für den Karlsruher SC, der den TSV 1860 München zu Gast im Wildparkstadion hatte. Der KSC nutzte die Fehler der zu harmlosen Münchner optimal aus und siegte vor 16.477 Zuschauern mit 3:2(3:1).

Hanek für Groiß

KSC-Coach Alois Schwartz hatte wie berichtet für den verletzten Alexander Groiß den Youngster Janis Hanek in die Startelf gebracht. Den gesperrten Marvin Wanitzek ersetzte Manuel Stiefler, der wieder nach innen rückte, Burak Camoglu wurde für seine sehr gute Trainingsleistung belohnt und stand ebenfalls in der Startelf.

Chef der Liga?

Gäste-Coach Daniel Bierofka musste auf Ex-Karlsruher Jan Mauersberger verletzungsbedingt verzichten. Sascha Mölders saß auf der Bank.

„Chef der Liga“ hatten die Gästefans auf einem Banner präsentiert und dazu Pyrotechnik abgebrannt. Chef auf dem Rasen waren aber die Karlsruher. Zwar starteten die Gäste gleich offensiv. Nach Eckball durch Marc Lorenz, kam jedoch die Führung für den KSC. Anton Fink (4.) nahm den Eckball, den Manuel Stiefler per Kopf schön verlängert hatte, perfekt an und schob zum 1:0 für die Hausherren ein. Ein aktueller zweiter Tabellenplatz.

Druck durch 1860

Im Anschluss machten die Gäste aber weiter das Spiel, der KSC lauerte auf seine Chancen. Die Münchner kombinierten sich zwar immer in Richtung KSC-Tor, dort war aber die Abwehr wach genug.

Der KSC verteidigte gut. Während die Münchner nicht wirklich gefährlich wurden, gab Marvin Pourie (13.) den nächsten Schuss aufs Tor von Marco Hiller ab. Die Kugel flog aber weit darüber. Dann folgte die nächste gute Chance für den KSC: Burak Camoglu (15.), der zeigte, warum er zurecht in der Startelf stand, nahm den Ball mit, seine Hereingabe in den Strafraum fand keinen Abnehmer. Eine Minute später kamen die Karlsruher erneut. Nach Ballverlust flankte Hanek in den Strafraum, Fink scheiterte in letzter Sekunde an Philipp Steinhart.

Nach 22 Minuten war es dann Camoglu, der nur knapp am zweiten Tor scheiterte. Dennoch machten die Löwen das Spiel, der KSC reagierte. Dann durften sich die KSCler bei Damian Roßbach bedanken. Nach Freistoß konnte Felix Weber gut an den Ball kommen, Roßbach klärte, bevor Weber den Ausgleich erzielen konnte.

Schnelle Tore

Die Karlsruher ließen die Gäste zu Ecken kommen. Die zweite sollte erfolgreich sei. Steinhart (28.) brachte den Ball zu Simon Lorenz (28.) und der köpfte nahezu ungehindert zum 1:1 ein. Lange durften sich die Löwen aber nicht freuen. Nach einem Einwurf bekamen die Münchner den Ball nicht weg, David Pisot köpfte ihn zurück in die Gefahrenzone, wo Fink für Marvin Pourie auflegte. Ergebnis dieser Aktion: 2:1 für den KSC.

Dann ging alles schnell. Der KSC nutzte einen Torwart-Fehler aus. Lorenz brachte den Eckball in den Strafraum, Hiller faustete ihn raus, hechtete hinterher und David Pisot (35.) traf ihn perfekt zum 3:1. Zwar übten die Gäste weiter Druck aus, die Karlsruher Abwehr ließ sie bis zur Pause jedoch nicht gefährlich werden. So ging es mit der 3:-Führung des KSC in die Pause.

München drückt

Bierofka brachte zur Pause Stefan Lex und Sascha Mödlers. Lex (47.) hatte seine Chance kurz nach Wiederanpfiff – Glück für den KSC, Benjamin Uphoff rutschte der Ball durch die Finger, es war aber kein Münchner da, der dies hätte ausnutzen können. Kurz darauf musste Uphoff erneut eingreifen und hatte Glück.

Marc Lorenz hatte dagegen bald seine Chance, Wilsch jedoch seinen Fuß dazwischen. Weiter machte München aber das Spiel und setzte die Karlsruher unter Druck. Gefahr strahlte man aber weiter nicht aus. Auch nach Eckbällen verteidigte Karlsruhe zu gut.

Chance auf das 4:1

Sascha Mölders (64.) scheiterte nur knapp am Außennetz, Schlussmann Hiller (67.) verhinderte dagegen das 4:1 durch Anton Fink. Die anschließende Ecke konnte der KSC durch Pourie ebenso nicht nutzen. Beiderseits fehlte das Glück im Abschluss.

Chancen für den KSC

Auch Pourie (80.) hätte den Sack zumachen können. Nach Pass von Fink verzog er volley und legte den Ball weit übers Tor der Löwen. Nun war mehr Zug im Spiel des KSC, der die ein oder andere Chance auf das vierte Tor hatte. Bei den Löwen passte nicht viel zusammen und so kamen immer mehr Möglichkeiten für die Badener. Nutzen konnten sie diese aber nicht mehr.

Vielmehr machte Grimaldi (90.) gegen unachtsame Karlsruher das 3:2. Zu leicht waren die Münchner vors KSC-Tor gekommen und konnten einschieben. Pourie vergab dann noch das 4:2. Dann mussten die KSC-Fans noch kurz zittern.

Dennoch blieb es beim KSC-Sieg. Durch das 3:2 springt der KSC auf Platz zwei der Dritten Liga. Und so sangen die KSC-Fans am Ende: „Chef der Liga, ist nur der KSC.“

KSC: Uphoff, Roßbach, Gordon, Pisot, Thiede, Hanek (74. Kobald), Stiefler, Lorenz, Camoglu (85. Röser), Fink, Pourié (90. Sane).