Mutmaßlicher Ladendieb in Karlsruhe: 20-Jähriger muss in U-Haft

Anzeige

Die Polizei hat am Samstag einen 20-Jährigen festgenommen, der in der Karlsruher Innenstadt mehrere Kleidungsgegenstände geklaut haben soll. Der Mann wurde noch am Sonntag einem Richter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Das teilten die Beamten und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag mit.

Dem jungen Mann wird Diebstahl mit Waffen in einem Geschäft in der Kaiserstraße vorgeworfen. Er soll an mehreren T-Shirts und einem Paar Schuhe im Gesamtwert von 200 Euro die Etiketten mit einem Messer entfernt haben. Ein Ladendetektiv entdeckte den 20-Jährigen, bat ihn in sein Büro und rief die Polizei.

Gegen den Verdächtigen lagen Haftgründe vor, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Deren Grundlage beruhen auf dem Paragraph 112 der Strafprozessordnung, der die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft regelt. Diese seien unter anderem die Gefahr der Verdunkelung einer Straftat sowie die Fluchtgefahr des Verdächtigen, wie der Sprecher weiter erläutert.

BNN/pol