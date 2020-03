Nach Corona-Absage: Internationales Filmfest Karlsruhe lädt Kurzfilme auf YouTube hoch

Anzeige

Puh, ganz schön langweilig: Durch die Corona-Krise sind viele Menschen derzeit zum Zuhause-Rumsitzen verdonnert. Wie wäre es da mit einem kleinen Film? Das Internationale Filmfest Karlsruhe wurde zwar abgesagt – stattdessen laden die Festivalorganisatoren aber jeden Tag einen Kurzfilm auf Youtube hoch.

Die 20. Ausgabe des Karlsruher Independent-Kurzfilm-Festivals „Independent Days“ war ursprünglich mal für Anfang April geplant. Daraus wird jetzt nix – der Grund fängt mit „C“ an (Sie wissen schon). Das Festival ist in den Herbst verschoben worden.

Stattdessen bietet die Festivalleitung ein Mittel gegen Langeweile: In den nächsten Wochen laden die Veranstalter jeden Tag einen Kurzfilm aus dem Festival-Repertoire der vergangenen Jahre auf ihrem Youtube-Kanal hoch: eine Alternative zu Filmen und Serien auf Netflix und Co – und gratis. Der Name der Aktion: „Kurzfilm vs. Corona“.

„Wir haben in den letzten Wochen gehofft, dass wir das Filmfestival Anfang April 2020 mit entsprechenden Hygiene- und Schutz-Maßnahmen vor Ort nach den Vorgaben des Robert Koch Instituts umsetzen können. Die Entwicklungen der letzten Tage haben gezeigt, dass dies unmöglich ist, sodass wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen haben“, erklärte Festivalleiter Oliver Langewitz zur Absage des Festivals in der vergangenen Woche. Das bisher geplante Programm des Festivals soll bleiben – nur eben erst an fünf Tagen im Herbst laufen. Ein genaues Ersatzdatum steht noch nicht fest.

Für das Festival hatten sich eigentlich Kurzfilm-Macher aus aller Welt angekündigt – geplant sind 162 Beiträge aus 40 verschiedenen Ländern. Auf dem Festival sollen 2020 elf Filmpreise im Wert von insgesamt über 13.000 Euro verliehen werden.