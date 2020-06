Nach Corona-Zwangspause: So läuft’s im Karlsruher Europabad

Anzeige

Das Europabad hat wieder geöffnet. Derzeit können Besucher jedoch nur in der Sauna, im Spa-Bereich und auf den Liegen im Grünen Erholung finden.

Von unserem Mitarbeiter Georg Patzer

Diese Stille. Diese Ruhe. Ein leises „Plopp“ kommt vom Tennisplatz nebenan. Beharrlich rauschen die Autos auf der Südtangente vorbei. Leise knirscht der Kies unter den Füßen, wenn man Richtung Wiese schlendert. Vorbei an einem runden Kräuterbeet, aus dem Colakraut, Ysop und Silbersalbei duftet, und einem kleinen Strauch, der wie ein großer, grüner Vogel zurechtgeschnitten ist. Eine Oase der Besinnung. Man geht unwillkürlich langsamer.

Badebereich ist noch geschlossen

Das Europabad ist wieder geöffnet. Aktuell gilt dies jedoch nur für die Sauna und den Spa-Bereich. „Der Badebereich ist noch geschlossen“, sagt Bäder-Chef Oliver Sternagel, „wegen der technischen Sanierung: Die ist noch nicht abschließend fertig.“ In vorgegebenen Intervallen werden Schwimmbecken und Anlagen grundsaniert, eine langwierige Sache, die dann natürlich auch Einschränkungen für die Badegäste mit sich bringt.

Das war die letzten drei Monate trostlos, die schöne Anlage ohne Gäste zu sehen. Michael Schörk, Mitarbeiter im Europabad

Das Europabad hat deshalb die Zwangsschließung wegen der Corona-Krise genutzt, hat die Schmalwasserbehälter, in denen das überlaufende Wasser aus den Schwimmbecken aufgefangen wird, getrocknet und gereinigt. Der Wildwasserfluss wurde neu beschichtet und ist damit wieder quasi im Neuzustand, und im Schwimmbad ist eine kahle Wand in eine Strandlandschaft mit Dschungel verwandelt worden. Aber noch wird gewartet: „Wir können die Rutschen nicht in Betrieb nehmen, und dann macht es keinen Sinn, schon zu öffnen – denn das ist ja die große Attraktion des Europabads“, sagt Sternagel.

Also vorerst einmal die Sauna. Auch hier wurde eifrig gebaut: Die Eislounge ist bereits fertig und in Betrieb: „Sie hat eine neue Optik bekommen, das sieht aus, als wäre ein Eiskristall heruntergefallen“, sagt Sternagel. Die sich bildenden Stalaktiten und Stalagmiten, die man abbrechen und mit denen man sich einreiben kann, darf man allerdings aus Hygienegründen nicht anfassen.

In die Sauna dürfen nur wenige Leute

Die Hygieneauflagen werden natürlich eingehalten: In den Umkleideräumen sind Markierungen angebracht, und es wurden Schlösser ausgebaut. Es gibt keine geführten Aufgüsse, das Dampfbad ist geschlossen, also alles, was mit großer Luftfeuchtigkeit und Luftbewegungen einher geht. In die Saunakabinen dürfen sehr viel weniger Personen, und da es keine Aufgüsse gibt, gibt es hier auch kein Gedränge. Und in die Kalt- und Warmwasserbecken dürfen auch nur zwei.

Am Eröffnungsfreitag waren bereits 120, am Samstag 130 Gäste da, ein schöner Anfang, findet Sternagel. Froh sind nicht nur die Besucher, dass es wieder losgeht, sondern auch die Mitarbeiter: „Das war die letzten drei Monate trostlos, die schöne Anlage ohne Gäste zu sehen“, sagt Michael Schörk, „manche kennen wir schon seit Jahren, das ist fast so, als wenn man Familienmitglieder lange nicht sieht.“

Die ersten Stammgäste sind auch schon da, sogar von weiter her. „Wir kommen ab und zu hierher“, sagt Sandra Schneider aus Freudenstadt, „uns gefällt vor allem die weite und offene Saunalandschaft.“ David und Karin Kettner aus Karlsruhe sind zum zweiten Mal hier, sie freuen sich darüber, dass es so leer ist. Und Esther und Georg Lemmen loben vor allem den weitläufigen Außenbereich, in dem man auch dann seine Ruhe hat, wenn es voller ist.