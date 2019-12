Nach dem Schenken kommt in Karlsruhe das (Um-)Tauschen

Anzeige

Mit vollen Tüten ins Geschäft, mit leeren wieder hinaus – dieses Bild ist in der Karlsruher Innenstadt an den Tagen nach Weihnachten immer wieder zu beobachten. Wenn Familie und Freunde Bücher doppelt geschenkt, das falsche Parfum erwischt oder einen schlechten Geschmack bewiesen haben, nutzen viele den Weg zurück zum Händler.

Am ersten Öffnungstag nach den Feiertagen ist der Umtausch-Andrang bei den Einzelhändlern allerdings sehr unterschiedlich.

„Allein bei mir waren in den ersten drei Stunden vier Kunden“, berichtet eine Verkäuferin des Lederwaren-Händlers Gepäckraum am frühen Nachmittag. Mit Umtausch-Wünschen geht man hier sehr kulant um. Getauscht werden kann gegen andere Artikel, gegen Gutscheine oder gegen Geld.

Bis zum 31. Januar bekommen Kunden dafür Zeit. „Wir haben damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Viele nehmen sich direkt etwas anderes mit“, sagt die Verkäuferin.

Kein Umtausch wegen fehlender Plastikverpackung

Dass das unerwünschte Geschenk getauscht wird, ist indes nicht selbstverständlich. Das merkt auch die Kundin, die am Mittag bei Karstadt ein Parfum tauschen möchte: Weil die Plastikverpackung um die Papphülle nicht mehr da ist, muss sie mit ihrem Fehlkauf wieder gehen.

Ein paar Meter weiter im Drogerie-Markt Müller sind viele Besucher in die Schnäppchen-Jagd vertieft. Umtausch ist hier fast kein Thema. „Die Zahlen gehen seit Jahren zurück. Wir rechnen damit, dass sich dieser Trend fortsetzt“, teilt die Filialleiterin mit.

Buchhändler tauscht auch ohne Kassenbon

Beim direkten Nachbarn Thalia sieht es aber schon wieder anders aus. Hinter den Kassen stapeln sich zahlreiche Bücher, die am Morgen den Weg zurück ins Geschäft gefunden haben. „Das Umtausch-Volumen ist eigentlich seit Jahren stabil“, sagt Filialleiterin Iris Gristede. „Das kommt einem immer viel vor. Aber in der Relation zum Weihnachtsgeschäft betrachtet, ist es nicht mehr als in anderen Monaten.“

Um möglichst großzügige Regeln ist man auch bei Thalia bemüht. Kunden können ihre Bücher mit vorhandenem Preisschild sogar ohne Kassenbon zurückgeben – allerdings nur gegen einen Gutschein. „Traditionell am meisten umgetauscht werden Kinderbücher, die doppelt gekauft wurden. Da haben mehrere das gleiche vom Wunschzettel ausgesucht“, sagt Gristede.

Umtausch nur gegen Gutschein – wegen des Online-Handels

„Die Absprachen bei Weihnachtsgeschenken für Kinder sind aber in den vergangenen drei, vier Jahren schon deutlich besser geworden. Oma und Opa fragen bei den Eltern nach“, erzählt Anna-Barbara Paschen, die Inhaberin des „Kinderglück“. Entsprechend geht auch hier die Zahl der Umtausch-Wünsche zurück.

Nach wenigen Stunden könne sie aber zum aktuellen Jahr noch wenig sagen. Meist würden der zweite und dritte Öffnungstag eher für Rückgaben genutzt. Die Regeln dafür hat Paschen vor einigen Jahren verschärft. „Wir haben gemerkt, dass Menschen doppelte Geschenke meist beim Einzelhandel zurückgeben statt die Online-Bestellung zurückzuschicken. Deshalb tauschen wir nur noch gegen Gutscheine.“