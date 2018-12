Nachlizenzierungsverfahren: DFB bestätigt wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des KSC

Anzeige

Im Rahmen seines turnusgemäßen Nachlizensierungsverfahrens hat der Deutsche Fußball-Bund dem Karlsruher SC die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für die Saison 2018/2019 erneut bestätigt. Geprüft wurde die Bilanz/Zwischenbilanz zum 30.06.2018 sowie eine aktualisierte Gewinn- und Verlustrechnung.

Gegenüber den üblichen Lizenzierungsauflagen vor der Saison muss der KSC keine weiteren Bedingungen erfüllen.

Kosteneinsparungs- und Restrukturierungsprogramm wirkt sich positiv aus

„Vielen Dank an alle an der Nachlizenzierung beteiligten Personen. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen in der 3. Liga sind nach wie vor eine Herausforderung für einen großen Verein, wie den KSC. Das Anfang des Jahres im Rahmen des Zukunftskonzepts begonnene Kosteneinsparungs- und Restrukturierungsprogramm zeigt bereits an vielen Stellen positive Auswirkungen. In einigen Bereichen zahlen sich die Maßnahmen jedoch erst in der nächsten Saison aus. Wir sind auf einem guten Weg, jedoch gilt es, diesen unabhängig von der Ligazugehörigkeit konsequent weiterzugehen, um den KSC effizient und zukunftsfähig aufzustellen“, so KSC-Geschäftsführer Michael Becker. (bnn)