Nachts in der Kapsel

Schlafen in einer Kapsel – in der Fächerstadt ist das bald möglich. Derzeit entstehen in Karlsruhe zwei Kapselhotels und ein Appartementhaus mit über 120 Schlafmöglichkeiten. Voraussichtlich am 1. Februar werden zunächst die „Area24/7-Kapsel-Apartments“ in der Kaiserstraße 170 mit insgesamt 20 Kojen eröffnet.

Die Idee stammt aus Japan

Wahrscheinlich im Frühjahr folgt dann das erste der beiden Hotels in der Kaiserstraße 168, in den Räumen des ehemaligen „Luxor“-Kinos. Hier sind nach Angaben des Betreibers Taimuraz Chanansvi 32 Schlafkapseln angedacht. Das dritte Hotel in der Kaiserstraße 129 (neben der Kleinen Kirche) soll mit seinen 74 Betten dann im Sommer eröffnen. Die Idee dahinter stammt aus Japan: Die Hotelgäste nächtigen in einer platzsparenden Kapsel, zu vergleichsweise günstigen Preisen.

In den Kapseln befindet sich eine ein Meter breite und zwei Meter lange Matratze. Die Schlafkoje ist hoch genug, um darin zu sitzen. In den Hotels und in dem Appartementhaus gibt es zudem Gemeinschaftsräume, die von allen Gästen genutzt werden können.

Jüngere Reisende und Studenten

„Die Hotels richten sich neben Geschäftsleuten vor allem an jüngere Reisende“, sagt Gal Gardos, der die Häuser leiten wird. Gerade bei dem Apartmenthaus habe man auch Studenten im Blick. Jene, die noch auf Wohnungssuche sind, und auch solche, die nur für ein Semester in der Fächerstadt bleiben. In den Appartements sei ein Aufenthalt von bis zu einem halben Jahr möglich. „Eine Art moderne Wohngemeinschaft“, sagt Gardos. Er glaubt fest an das Konzept der Kapselhotels. Karlsruhe sei nun ein Versuchsballon. In den nächsten drei Jahren sollen nach den Wünschen des Betreibers 30 weitere Hotels in Deutschland folgen.

Die Leute lieben es doch, etwas Neues auszuprobieren

Gefertigt werden die Kapseln in Schnaitheim bei Heidenheim. Das Material dazu importiert Chanansvi aus China. „Kapsel-Apartments oder Hotels sind interessant für Städte, wo Platz teuer, aber die Nachfrage groß ist“, sagte der Betreiber kürzlich in einem Interview mit der Heidenheimer Zeitung. Die Kapsel biete den Gästen Privatsphäre. Der Immobilien-Unternehmer aus Israel ist ebenfalls vom Erfolg der Kapselhotels überzeugt. Diese seien neu und schon allein deswegen attraktiv: „Die Leute lieben es doch, etwas Neues auszuprobieren“, so Chanansvi in einem Gespräch mit der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung.