Nachwuchs im Karlsruher Zoo: Neues Baby bei den Rotscheitelmangaben

Ginger, das Rotscheitelmangaben-Jungtier, das am 19. Dezember 2018 im Karlsruher Zoo geboren wurde, hat genau ein Jahr später ein Geschwisterchen bekommen. Am Morgen entdeckten die Tierpfleger bei Dienstantritt den neuen Nachwuchs im Rotscheitelmangaben-Gehege, wie der Zoo in einer Pressemitteilung berichtet.

„Noch können wir nicht sagen, ob es ein Männchen oder Weibchen ist, Mutter Kano hält das Kleine im Moment noch ganz fest an sich gedrückt“, erklärte Revierleiter Michael Heneka. Für Kano und Vater Alf sei es bereits das fünfte Kind. Mutter Kano kümmere sich wie bei all ihren Jungtieren gut um ihr Baby und säuge es regelmäßig, heißt es weiter.

Rotscheitelmangaben werden selten in Zoos gehalten. Dass in Karlsruhe bereits fünf Jungtiere gezüchtet werden konnten, ist somit ein beachtlicher Erfolg. Aktuell leben in den europäischen Zoos weniger als 100 Tiere, so der Zoo Karlsruhe. Auch klappe es nicht überall mit der Zucht.

Rotscheitelmangaben gelten als gefährdet

Rotscheitelmangaben gehören zu den Pavianartigen und sind in den tropischen Regenwäldern der westafrikanischen Küste von Nigeria bis Gabun beheimatet. Dort schwindet ihr Lebensraum immer mehr. Die Tiere dringen in Pflanzungen der ansässigen Bauern ein und werden deswegen als Ernteschädling verfolgt. Ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP) existiert seit 1994, es wird vom Zoo in Barcelona koordiniert.