Nachwuchs im Zoo Karlsruhe: Zwei Zwergziegenbabys geboren

Im Streichelzoo des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe hat es am Mittwoch niedlichen Nachwuchs gegeben. Die ersten beiden Zwergziegen dieses Winters haben kurz nacheinander das Licht der Welt erblickt. Die beiden Ziegenbabys sind auch bereits für Zoobesucher zu sehen.

Die beiden kleinen Zwergziegen wurden nach einer ersten Kontrolle durch Tierpflegerin Evi Schröder auch von der Tierärztin untersucht und sind putzmunter.

Erste Ziegenbaby-Welle angerollt

Gut möglich, dass die beiden niedlichen Neuzugänge im Streichelzoo nicht der einzige Nachwuchs in den nächsten Monaten bleiben. „Zwergziegen kommen in Wellen“, weiß Timo Deible, der Pressesprecher des Karlsruher Zoos. Die erste Welle gebe es etwa Ende November bis Anfang Dezember, bevor im Frühjahr in aller Regel eine zweite Ziegenbaby-Welle anrolle.

Die beiden ersten Zwergziegenbabys in diesem Winter freuen sich jedoch schon jetzt über Besuch im Streichelzoo.