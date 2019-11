Narren erobern den Karlsruher Rathausschlüssel

Anzeige

Das Aufatmen war spürbar bei den Karlsruher Narren: „Endlich ist die karnevalsfreie Zeit vorbei! Und wir wollen den Auftakt am 11.11. dieses Jahr etwas anders feiern als in den letzten Kampagnen.“ Am Montag ist in der Fächerstadt mit der Erstürmung des Rathauses die närrische Zeit eingeläutet worden.

Von unserem Mitarbeiter Rüdiger Homberg

Bei der Narrentaufe am Lüpertz’schen Narrenbrunnen auf dem Kronenplatz wurden am Montag mit Brunnenwasser und vergoldeter Toilettenbürste drei Neulinge getauft – von denen einer aber alles andere als ein Neuling war: Wolfgang Schnauber, Ehrenvizepräsident des Festausschusses Karlsruher Fastnacht (FKF), ließ sich zu Beginn seiner immerhin 49. Fastnachtskampagne nochmals in die Pflicht nehmen und wurde zum Vizepräsidenten seiner Stammgesellschaft, des Karlsruher Carnevals-Clubs (KCC), berufen.

Für diese Aufgabe erhielt er von FKF-Präsident Michael Maier seine Narrentaufe – ebenso wie die neue Präsidentin der KG West, Nicola Scheffler, und die gerade inthronisierte Prinzessin Saskia I. des CC Dickhäuter.

Marsch über die Kaiserstraße

Die Karlsruher Straßenfastnacht soll eine Belebung erfahren. Deshalb hat sich der FKF – mit behördlicher Genehmigung – dazu entschlossen, den Marsch vom Narrenbrunnen zum Rathaussturm wieder einmal über die Kaiserstraße vorzunehmen.

Auch die Zeremonie, mit der OB Frank Mentrup des Rathausschlüssels und damit der Macht in der Stadtverwaltung beraubt wurde, nahm einen etwas anderen Verlauf. Im vorigen Jahr hatte Michael Maier den Rathausbalkon mittels eines Hubsteigers erklommen. Dieses Jahr war, wie OB Mentrup vom Balkon verkündete, dieser Weg mittels eines Bauzauns versperrt.

Eine Elfjährige geht an der Spitze

In die für normalen Publikumsverkehr geöffnete Rathaustür war ein Band mit Schild gezogen, auf dem „für Narren gesperrt“ geschrieben stand. Die Fastnachter ließen sich aber nicht verdrießen. Angeführt von Maier auf einem Stoß am Marktplatz einzubauender Pflastersteine, skandierten sie so viele Helau, bis sich der Obernarr und die genau gestern elf (!) Jahre alt gewordene Mia Eichsteller – Jungfastnachterin und -büttenrednerin der KG 04 Durlach, hinter Mentrup geschlichen hatten, um ihm den Schlüssel doch noch zu entreißen. Was Mia insbesondere dank einer geschliffenen, gereimten Rede auch mühelos gelang.

Sie konnte den Schlüssel in die Höhe recken und den FKF-Verantwortlichen übergeben. Was Mentrup denn doch dazu nötigte, in einen 107 Tage langen Urlaub zu gehen, bis er an Aschermittwoch wieder in sein Büro einzieht. Verbunden mit der Hoffnung, dass die Narren bis dahin dort aufgeräumt und Lösungen für viele der anstehenden Probleme erarbeitet hätten. Stichworte waren neben vielem anderem der Streit mit dem KSC, die Stadthalle, das Ettlinger Tor.