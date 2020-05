Neubau Wildparkstadion: So kommen die Kostensteigerungen zustande

Anzeige

Der Teufel steckt beim Wildparkstadion im Detail. Inzwischen hat die Stadt weitere Einzelheiten für die Debatte im Rat an diesem Dienstag vorgelegt, was ihre Risikoberechnung angeht. Die bisher gesicherten Gesamtkosten liegen derzeit bei rund 119 Millionen Euro. Bei einer risikoorientierten Gesamtbetrachtung können aber noch zusätzliche 21 Millionen Euro für den Stadionbau sowie drei Millionen Euro für die Infrastruktur hinzukommen, hatte Baubürgermeister Daniel Fluhrer am Freitag weiter präzisiert, was die BNN im März in Grundzügen öffentlich machten.

Im nun vorgelegten Szenario finden sich Mehrkosten aus verhandelten Nachträgen, also Leistungen, die die Baufirma BAM Sports GmbH angemeldet hat und welche juristisch geprüft und berechtigt seien. Daneben wurden einige Bereiche identifiziert, in welchen Kostenrisiken möglich, aber diese in der Summe noch nicht genauer beziffert und nicht verhandelt sind. Die BNN listen eine Auswahl der nicht geklärten Bereiche auf:

Regenrückhaltebecken: Nach den Berechnungen der Firma BAM wurde ein großes Regenrückhaltebecken mit einem Rückhaltevolumen von circa 1.700 Kubikmeter erforderlich. Das Becken ist bereits fertiggestellt. BAM ist der Meinung, dass sich aus den Vertragsunterlagen lediglich die Verpflichtung zur Herstellung eines deutlich kleineren Beckens von 300 Kubikmeter Volumen ergebe und hat dementsprechend Mehrkosten angekündigt.

Birkenparkplatz: Bei der Planung des Birkenparkplatzes inklusive der Umfahrung ergab sich, dass die gesamte Fläche neu geordnet werden muss. Dabei müssen auch die bestehenden Fahrgassen und Parkbereiche versetzt werden, folglich ist die Oberfläche komplett zu entsorgen und anschließend wird gebaut. Entsorgung und Neubau plus Umfahrung kosten laut städtischer Prognose 5,5 bis sechs Millionen Euro. Geplant waren in der ursprünglichen Planung 3,6 Millionen Euro.

Dachkonstruktion: Das von der Firma BAM Sports GmbH beauftragte Unternehmen hat für die Dachkonstruktion vorgesehen, die benötigten Spannstahlstäbe über einen Zwischenhändler in Luxemburg zu beziehen. Bei dessen Zulieferungsbetrieb handelt es sich um ein italienisches Stahlwerk, das aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen bleibt.

Eine fristgerechte Produktion und Anlieferung kann daher nicht gewährleistet werden, heißt es in den städtischen Unterlagen. Um den Fertigstellungstermin der Osttribüne halten zu können wird die Firma BAM den Produktions- und Lieferprozess dahingehend modifizieren, dass die benötigten Stäbe über einen alternativen Zwischenhändler bezogen werden. Hierdurch entstehen Mehrkosten für das Zuschneiden des Materials.

Brandschutz Businessclub: Der Businessclub im neuen Hauptgebäude des Stadions unterliegt aufgrund seiner räumlichen Größe den Brandschutzbestimmungen der Versammlungsstättenverordnung. Die aktuelle Planung entspricht dem Bausoll. Dazu wurden hierzu vertraglich vereinbarte Abweichungsanträge auf Basis der geplanten Besucherzahl im Business-Club für den Spielbetrieb gestellt. Einige Abweichungsanträge hierzu wurden von der Genehmigungsbehörde abgelehnt. Daher werden zusätzliche bauliche Maßnahmen erforderlich (Deckenaussparung, Zwischenwände). Diese Maßnahmen sind zusätzlich zu vergüten. BAM hat zudem Mehrkosten angemeldet wegen der damit verbundenen Umplanung sowie eines gestörten Planungsablaufs.

Baugrund: Die Baugrundthematik bleibt weiter offen. Dies betrifft den Umgang mit den derzeit noch bestehenden Bestandswällen links und rechts der Haupttribüne sowie der Gründung der Haupttribüne. Weiter können ein erschwerter Aushub für die Gründung im Bereich der Nordtribüne aufgrund der Verbesserung des Wallmaterials sowie notwendige Entsorgungskosten von überschüssigem Wallmaterial zu Mehrkosten führen.