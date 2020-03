Neue Intensivstation am Klinikum Karlsruhe für Corona-Patienten

Anzeige

Mit der Einrichtung einer neuen Intensivstation speziell für Corona-Erkrankte bereitet sich das Städtische Klinikum auf steigende Patientenzahlen vor. Die neue Intensivstation mit insgesamt 20 Beatmungsgeräten soll am Wochenende bereits einsatzbereit sein, kündigte Uwe Spetzger, medizinischer Geschäftsführer des Klinikums in einem Interview mit den BNN an.

Mit seinen 1.500 Betten ist das Städtische Klinikum das größte Krankenhaus der Region.

20 Beatmungsgeräte für neue Intensivstation

Die für die neue Intensivstation vorgesehenen Beatmungsgeräte können aus anderen OP-Sälen abgezogen werden, weil planbare Operationen verschoben werden. Zusätzlich habe das Klinikum weitere Geräte in der Hinterhand. Damit sieht Spetzger das Krankenhaus auch mit Blick auf zu erwartende steigende Fallzahlen gut gerüstet: „Ich bin eigentlich optimistisch, dass wir nicht wie in Italien an die Grenze kommen,“ sagte er den BNN. Er rechne aber damit, dass zunehmend häusliche Quarantänefälle zurück ins Krankenhaus kommen.

Probleme beim Personal

Probleme sieht Spetzger allerdings beim medizinischen Personal, das generell für die Intensivstationen fehle. Nun würde medizinisches Personal des Klinikums zusätzlich im Umgang mit Beatmungsgeräten geschult. Erst jüngst in Ruhestand gegangene Mitarbeiter versuche man für einen Einsatz zu gewinnen. Außerdem stehe man in Gespräch mit den Rettungsdiensten über einen Einsatz von Rettungssanitätern am Klinikum.

Wie wir über die Auswirkungen des Coronavirus berichten

Auf bnn.de berichten wir zurzeit verstärkt über die wichtigsten Entwicklungen rund um Corona in der Region rund um Karlsruhe, Bretten, Pforzheim, Rastatt und Bühl. Jeden Tag schränken Kliniken die Besuchszeiten ein, Schulen schließen, Firmen schicken Mitarbeiter nach Hause. Es ist selbst für unsere Redaktion zeitweise schwierig, den Überblick zu behalten. Deshalb filtern wir für unsere Leser aus der Flut an Informationen, welche der vielen Corona-Meldungen wichtig sind – unter anderem in dieser Übersicht.

Alle Informationen prüfen wir, um keine Falschinformationen zu verbreiten. Viele Menschen, auch in unserer Redaktion, machen sich ohnehin Sorgen. Wir möchten sie informieren und nicht verunsichern.

Zwei unserer Kollegen befassen sich ausschließlich mit dem Thema Corona – als unsere internen Experten. Viele weitere BNN-Redakteure recherchieren täglich zu den Auswirkungen von Covid-19 in den Städten und Gemeinden der Region. Unsere Autoren sprechen mit Entscheidern in den Landratsämtern, Krankenhäusern und in Firmen. Gleichzeitig telefonieren sie (Betroffene treffen wir derzeit nicht persönlich) mit Menschen, die Cafés schließen, Veranstaltungen absagen oder zu Hause bleiben müssen.

So möchten wir dazu beitragen, dass Menschen in der Region sich auf dem aktuellsten Stand halten können, um die richtigen Entscheidungen für ihren Alltag und ihre Gesundheit zu treffen.