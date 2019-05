Neureut: Streiterei in Straßenbahn eskaliert

Anzeige

In der Nacht zum Donnerstag sind zwei Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an der S-Bahn-Haltestelle Bärenweg in Neureut aneinandergeraten. Sechs Streifenwagen waren vor Ort, um die Konfliktparteien voneinander zu trennen.

Wie die Polizei mitteilt, hätten die beiden Gruppen sich bereits in der Straßenbahn mit Worten duelliert. Nach Verlassen der Bahn an der Haltestelle Bärenweg setzten die vier jungen Männer und zwei jungen Frauen im Alter von 16 bis 26 Jahren ihre Auseinandersetzung dann auch mit körperlichen Mitteln fort, Zeugen des Vorfalls alarmierten die Polizei.

Diese rückte mit sechs Streifenwagen an und konnte die Situation letztlich befrieden. Die Beamten nahmen drei der Streitenden mit auf die Dienststelle zur Einleitung weiterer Maßnahmen.

BNN