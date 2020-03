„Nicht ungewöhnlich“: Börsenexperten raten zum Aussitzen der Corona-Kursverluste

Anzeige

„Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten, und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich.“ Dieser Hinweis ist nur eines der markanten Zitate des 1999 verstorbenen Börsen-Gurus André Kostolany.

Wenn das aber nur so leicht wäre als Kleinanleger, der die Börsen durch das Coronavirus in den vergangenen Tagen im freien Fall gesehen hat. Da schläft kaum einer, da sind viele mehr oder weniger aufgeregt.

Coronavirus bringt auch Hoffnung an die Börse

„Kosto“, wie der Altmeister der Börse auch genannt wurde, hat auch die Fiduka-Depotverwaltung GmbH in München mit gegründet, deren Geschäftsführer der Ettlinger Thomas Knapp ist. Dieser sagt: „Die größten Chancen gibt es an der Börse genau dann, wenn die Nacht am dunkelsten und die Verzweiflung am größten ist. Wir dürften bereits recht nahe an diesem Punkt sein.“ Wer nicht verkaufen muss, sollte die derzeitige Panik aussitzen.

Die Vernunft könnte laut Knapp bald zurück kommen, zumal an einem Impfstoff gearbeitet wird. Zwar habe das Virus große Auswirkungen auf fast alle Unternehmen. Aber auch Corona ändere nichts am Anlagenotstand; davon dürften die Börsen wieder profitieren, will Knapp Mut machen.

Aktien verloren auch in der Vergangenheit

Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, rät seit jeher: Vermögen streuen, nicht nur auf Aktien setzen. Aber auch er will die Nerven der Anleger beruhigen. „Wir erleben aktuell einen Kursrückgang, der so in der Vergangenheit immer wieder mal aufgetreten ist und historisch gesehen damit nicht ungewöhnlich war.“

In der Vergangenheit hätten sich die Kurse nach jedem Crash wieder erholt. Wann die alten Höchststände wieder zu sehen sein werden, könne heute freilich niemand mit Gewissheit sagen.

Gerade weil Aktienanleger Risiken tragen – wie sie derzeit aktuell sind –, „dürfen sie auf lange Sicht auch mit höheren Erträgen rechnen als Anleger, die solche Risiken nicht tragen“.

Rezession im ersten Halbjahr

„Wer mittelfristig orientiert ist, kann über die aktuellen Turbulenzen hinwegsehen“, meint Johannes Nattler, Niederlassungsleiter der Commerzbank in Karlsruhe. Man rechne zwar mit einer Rezession im ersten Halbjahr. Regierungen und Notenbanken hätten aber „frühzeitig und beherzt reagiert“.

Die Basis für eine Erholung im zweiten Halbjahr sei also da. „Und diese sollten wir mit einem Rückgang der Infektionen analog der Situation in China oder Korea dann auch im Rest der Welt sehen“, so Nattler weiter.

Die Märkte haben sich immer wieder erholt und deutlich zugelegt Christine Bortenlänger, Chefin des Deutschen Aktieninstituts

„Auch in Zeiten von Corona besonnen agieren“, appelliert das Deutsche Aktieninstitut mit Sitz in Frankfurt am Main. Der Verein erinnert daran, dass eine Aktienanlage ein langfristiges Investment sei. „Egal ob Dotcom-Bubble oder Finanzkrise – die Märkte haben sich immer wieder erholt und deutlich zugelegt“, sagt die Chefin des Aktieninstituts, Christine Bortenlänger.

Sie möchte das auch mit Fakten untermauern: Wer von 1990 bis 2010 monatlich in den Deutschen Aktienindex investiert hat, strich am Ende eine durchschnittliche Rendite von 6,8 Prozent ein. Bortenlänger: „Und das, obwohl gleich zwei Krisen in diesen Zeitraum fallen.“

Aktien erfordern Geduld

Es gebe auch Studien, die einen längeren Zeitraum abbilden. Bortenlänger nennt eine der Credit Suisse für den Zeitraum 1900 bis 2020. Dieser zufolge haben Aktien in Deutschland abzüglich Preissteigerung eine jährliche Rendite von 3,3 Prozent erwirtschaftet – trotz zweier Weltkriege, Inflation und Pandemien wie der Spanischen Grippe.

Wird das wirklich alle Kleinanleger beruhigen? Oder besänftigt sie eher eine Formel, die ebenfalls von André Kostolany stammt: „Geduld, denn an der Börse zählt: 2 + 2 = 5 – 1.“