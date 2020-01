Nichts für Faulpelze: Duales Studium vereint Theorie und Praxis

Anzeige

Etlichen Studenten fehlt nach dem Abschluss die nötige Praxiserfahrung, was einen Einstieg in das Berufsleben deutlich erschwert. Manch einer absolviert auch erst eine Ausbildung und fügt anschließend ein Studium an. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, die berufliche Praxis und das theoretische Studieren gleichwertig kombiniert: Das Duale Studium.

Die Vorteile dieses Bildungsweges liegen auf der Hand, denn man hat gleich zwei Abschlüsse vorzuweisen, durch die Vergütung während des Studiums ist man finanziell unabhängiger und die beruflichen Perspektiven sind ebenfalls sehr gut. Dadurch, dass der Student neben den Theorie-Phasen an der entsprechenden Bildungseinrichtung auch Praxiserfahrung in einem Betrieb sammelt, der in die Ausbildung investiert, sind die Übernahmechancen zudem sehr hoch.

Gezielte Vorbereitung auf Anforderungen des Berufs

Da sich die Studierenden zuvor bei den Unternehmen bewerben müssen, ist auch das berufliche Ziel nach dem Abschluss deutlicher definiert und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. Hinzu kommt, dass die entsprechenden Lerninhalte an den Hochschulen die Studenten gut auf die Anforderungen ihres Berufsfeldes vorbereiten, was die beruflichen Aussichten zusätzlich verbessert.

Anspruchsvolles Lernen zwischen Betrieb und Hochschule

Zu bedenken ist allerdings, dass dieser Weg sehr anspruchsvoll ist und von den Studierenden ein hohes Maß an Disziplin und Fleiß erfordert. Denn neben den lernintensiven Theoriephasen gibt es auch in den Praxisphasen im jeweiligen Betrieb einiges zu tun. Monatelange Semesterferien mit reichlich Freizeit wie sie an den anderen Universitäten die Regel sind, gibt es im Dualen Studium nicht. Wer hier mit Erfolg bestehen möchte, sollte gut organisiert und diszipliniert sein oder es zumindest im Laufe des Studiums unbedingt werden. Hohe Eigenverantwortung ist gefragt, um die Lerninhalte während der theoretischen Phasen entsprechend zu verinnerlichen. Und auch die Arbeit im Betrieb erfordert die Bereitschaft, sich voll einzubringen und viel Neues in einem überschaubaren Zeitraum zu erlernen.

Mit anderen Worten: Ein Duales Studium ist nichts für Faulpelze. Doch wer sich an eine solche anspruchsvolle Form der Berufsausbildung wagt und bereit ist, die damit verbundenen Herausforderungen anzunehmen, kann seine Chancen auf einen guten Einstieg ins Arbeitsleben sowie den beruflichen Erfolg deutlich erhöhen.

