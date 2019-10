Anzeige

Eine Baustellenbarrikade wird am Wochenende abgeräumt: Der Mendelssohnplatz wird nach einem Jahr Kombi-Baustellenzeit frei. Damit können Autos und Straßenbahnen wieder auf der östlichen der drei Nord-Süd-City-Passagen – Fritz-Erler-Straße, Mendelssohnplatz, Rüppurrer Straße – die Kriegsstraße queren.

Nicht nur Karlsruhes Baustellenkoordinatoren und Verkehrslenker atmen auf, auch viele mobile Bürger dürfen sich ein Mal freuen: Das große Umleiten der Bahnen wegen der Unterbrechung ihrer Hauptschiene im Osten der Innenstadt ist vorbei. Auch die Autofahrer geraten nun etwas weniger in Staus. Zwar sind chaotische Zustände auf den Straßen wie am Mittwoch, als die Ölspur eines Tanklastwagens auf der A8 den Verkehr in weiten Teilen von Stadt und Region lahmlegte, und am Donnerstag, als Ähnliches an der Rheinbrücke geschah, damit nicht ausgeschlossen.

Ein Jahr lang gesperrt gewesen

Aber der Mendelssohnplatz, der zwölf Monate lang wegen des Einbaus des Autotunnels Kriegsstraße nicht in Nord-Süd-Beziehung gequert werden konnte, fällt nun als Stauverstärker weg. Während des Baujahrs am Mendelssohnplatz konnten immerhin die Bahnen auf einem Brückenprovisorium mit Ausnahme der letzten drei Monate, also ab den Sommerferien, trotz der Arbeiten in der Tunnelgrube und am Deckel der Röhre durchrollen.

Noch geben die Bauarbeiter den neuen Schienen in der Fritz-Erler-Straße den letzten Schliff und pflastern dort das Gleisbett. Doch Achim Winkel, Pressesprecher der städtischen Kombi-Bauherrin Kasig, versichert, dass alles nach Plan laufe. Also fahren die Straßenbahnen ab Samstag, 26. Oktober, um 1.15 Uhr, wenn der Nightliner-Betrieb beginnt, wieder über den Mendelssohnplatz.

Geradeausfahren und abbiegen wieder möglich

Für die Autofahrer werde der Verkehrsknoten spätestens im Laufe des Wochenendes freigegeben, sagt Winkel. Man kann dann also sowohl von Norden aus der Fritz-Erler-Straße als auch von Süden aus der Rüppurrer Straße kommend am Mendelssohnplatz jeweils geradeaus fahren oder nach rechts beziehungsweise links auf die Kriegsstraße einbiegen.

Eine kleine Einschränkung gibt es

Lediglich auf der Nordwestseite vor der Hübsch-Schule bleibt der rechte Rand der Fritz-Erler-Straße noch einige Tage aufgerissen. Deshalb verengt sich dort in dieser Zeit noch die Straße für die Autofahrer auf eine einzige Spur am Mendelssohnplatz.

Mit der Freigabe des Mendelssohnplatzes endet aber nicht die Kombi-Baustellenphase auf beiden Seiten des Knotens in der Kriegsstraße: Richtung Ettlinger Tor wird nun die Grube für den Tunnel ausgehoben. Und auf der anderen Seite, also östlich der Kreuzung bis zum Ende der Tunnelrampen im Erhardboulevard, beginnt in wenigen Tagen über und neben dem dort fertig gestellten Tunnelbauwerk auf rund 400 Metern Länge die Gestaltung der künftigen Kriegsstraße.

Neugestaltung der Kriegsstraße kann beginnen

Schon ist aus diesem Grund eine provisorische Fahrbahn zwischen den Rampen asphaltiert, und die Spuren sind gelb markiert. Dorthin wird bald der vom Karlsruher Kreisel über den Erhardboulevard zum Mendelssohnplatz rollende Autoverkehr geleitet. Damit ist die Fläche direkt vor der Listschule und der Volksbank-Zentrale sowie an der Einmündung der Kappellenstraße und bis zum Mendelssohnplatz für die Bauarbeiter freigeräumt – und die Neugestaltung der Kriegsstraße kann beginnen. Anschließend kommt die Fahrbahn stadtauswärts vor dem Mendelssohnzentrum an die Reihe.

Es wird noch lange gebaut

Diese Arbeiten sorgen laut Winkel bis Sommer 2020 für neue Behinderungen beim Mendelssohnplatz.

Danach muss nur das Straßenprovisorium in der Mitte wieder rausgerissen werden, damit dort das Rasengleis der Kriegsstraßenbahn verlegt werden kann. Zudem werden noch die Schienen in der Kapellenstraße beim Mendelssohnplatz an die neue City-Bahn-Linie über dem Autotunnel angeschlossen.