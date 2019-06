Nordbadisches „Steampunk“-Picknick: Zeitreisende im Karlsruher Schlosspark

Anzeige

„Was wäre die Welt ohne seltsame Menschen?“, fragt „Steampunk“ Jürgen Boos bei seiner Begrüßung die rund 120 äußerst seltsam gekleideten Menschen, die sich am Sonntag im Karlsruher Schlosspark versammelt haben. Die Frage ist rhetorisch, denn die Antwort folgt auf dem Fuße: „Die Welt wäre öde und langweilig.“ Auf dem inzwischen sechsten Nordbadischen „Steampunk“-Picknick in Karlsruhe ist von Langeweile keine Spur.

Das liegt auch daran, dass die „Steampunks“ in einer Zeit leben, in der fast nichts undenkbar ist. Angelehnt an die Abenteuerromane von Jules Verne erfinden „Steampunks“ eine alternative Zukunft, in der nicht die Elektrizität, sondern die Dampfkraft den Fortschritt bestimmt . Daher gibt es in der „Steampunk“-Szene allerlei wundersame Maschinen zu bestaunen, die mit Dampfkraft funktionieren. So auch an diesem Sonntag: Auf der Wiese im Schlosspark verwandeln sich rollende Schränkchen, Kinderwagen und Picknickkörbe in festliche Tafeln, auf denen Getränke und Speisen in Kristallgläsern und auf Porzellantellern angerichtet werden.

Wenn die „Großherzoglich badische Luftschiff-Marine“ zum Picknick lädt

Unter den Picknick-Gästen befindet sich auch Peter von Heim. Er ist der Erfinder des Nordbadischen „Steampunk“-Picknicks und der „Großherzoglich badischen Luftschiff-Marine“. So heißt die hiesige „Steampunk“-Gemeinschaft. „Wenn der Großherzog uns sehen könnte, wäre er sicher stolz“, vermutet von Heim. Michael Etzel, der die Organisation des Picknicks vor zwei Jahren übernommen hat , stimmt zu: „Luftschiffe – das wäre sicher ganz in seinem Sinne gewesen.“

Anhaltende Freude am Tüfteln und Kostümieren

Als das Picknick 2014 zum ersten Mal stattfand, waren etwa 60 Besucher da. Inzwischen kommen mehr als doppelt so viele Picknick-Gäste. Die Organisation des Picknicks hat von Heim seit zwei Jahren an Michael Etzel weitergereicht. „Es gibt schon eine Menge zu tun“, sagt Etzel. „Aber ich bereue überhaupt nichts.“ Die Freude am Kostümieren, Tüfteln und Picknicken ist auch 2019 sichtlich ungebrochen. Die „Steampunk“-Gemeinde plaudert und tafelt trotz starker Sommerhitze gut gelaunt, während Autor Christian von Aster mit klangvoller Stimme eine Lesung hält.

Eine Kostprobe vom „Steampunk“-Picknick gibt es in diesem Video:

Recht und Ordnung im „Steampunk“-Universum

Auch in der „Steampunk“-Welt gibt es Regeln. Damit diese eingehalten werden, haben sich „Edelfrau und Edelherr von Syntronica“ unters Volk gemischt. Sie sind die selbst ernannte, aber durchaus anerkannte, „Zeitreisepolizei“ und kontrollieren, ob die Zeitreisepässe der Anwesenden noch gültig sind. Wer keinen Pass hat, kann ihn sich beim „Amt für Aetherangelegenheiten“ gegen einen geringen Obolus von 2,50 Euro ausstellen lassen. „Illegale Zeitreisen sind ein Problem“, erklärt der „Edelherr von Syntronica“. Wer beispielsweise in der Zeit zurückreise, um mit seinem jüngeren Ich zu sprechen, der verändere den Fluss der Zeit und das sei verboten. Die „Zeitreisepolizei“ ist also die Exekutive im „Steampunk“-Universum. „Und wir exekutieren auch“, erklärt der „Edelherr von Syntronica“ und schwingt lächelnd eine täuschend echt aussehende Waffe mit eingebauter Kettensäge. Verletzen kann sich damit niemand, aber alle haben Spaß daran, so zu tun, als ob.

„Steampunks“ aller Altersklassen

Eine durchaus legale Zeitreisende ist Heidi Richener. Mit 82 Jahren ist sie die älteste „Steampunk“-Dame auf dem Picknick. Sie trägt ein selbst genähtes, bodenlanges Kleid mit Korsage und ist extra aus der Schweiz angereist. „Es ist wie ein Virus“, sagt Richener. „Wer mit ,Steampunk‘ anfängt, kann nicht mehr aufhören.“ So geht es auch „Victoria und Victor van Steam“ aus Reutlingen. Die beiden stellen „Steampunk“-Accessoires her und ihre Spezialität sind Zylinder, die Dampf ausstoßen und Musik spielen oder auf deren Hutkrempe eine kleine Eisenbahn ihre Runden dreht.

Überraschung am Nachmittag

Später am Tag ist noch eine gemeinsame Fahrt mit der Greif geplant. Aber vorher gibt es noch eine Überraschung für alle. Michael Etzel trommelt die Picknick-Gäste zusammen. Die Band „Tales of Nebelheym“ fängt leise zu spielen an, als ein „Steampunk“-Herr das Mikrofon ergreift und das Wort an eine Dame im langen viktorianischen Kleid richtet. Viele ahnen, was nun kommt, trotzdem ist die Freude groß, als die Frage endlich gestellt wird: „Willst du mich heiraten?“ Das erlösende „Ja“ folgt unmittelbar und die „Steampunk“-Gemeinde bricht in Jubel aus. Nun muss das Brautpaar nur noch entscheiden, in welcher Zeit die Hochzeit stattfinden soll. Für das große Fest drückt die „Zeitreisepolizei“ sicher ein Auge zu.