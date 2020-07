Not-Leitstelle dringend gesucht: DRK bietet Ausweichquartier in Bruchsal an

Anzeige

Hochmodern und mit allem vollgestopft, was die moderne digitale Technik so bietet: Die neue Integrierte Leitstelle (ILS) an der Wolfartsweierer Straße koordiniert Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst im Stadt- und Landkreis und hat im Katastrophenfall zentrale Funktion. Doch was ist, wenn etwa Baggerarbeiten im Umfeld eine zentrale Leitung durchtrennen oder wegen Weltkriegsbombenfunden eine Räumung stattfinden muss?

Dann braucht es eine sogenannte„Redundanzeinrichtung“, die die Aufgaben schnell übernehmen kann. Angesichts der vielen Bauarbeiten rund um die Wolfartsweierer Straße ist dieses Szenario nicht an den Haaren herbeigezogen.

Doch wo diese Notleitstelle in Zukunft eingerichtet werden soll, ist noch nicht geklärt. Handlungsdruck entsteht, da die bisherige Notleitstelle verlegt und deutlich aufgebessert werden muss. Die ILS-Leitung hat dabei eine Präferenz,nämlich eine neue Notleitstelle in Bruchsal beim Hauptsitz des DRK-Kreisverbandes. Kreisgeschäftsführer Jörg Biermann verweist gegenüber den BNN auf dafür in Frage kommende Räumlichkeiten von rund 600 Quadratmetern, ein technisch und digital modern ausgestattetes Gebäude sowie hohe Sicherheitsstandards.

Auch interessant: Karten zeigen alle bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

Debatte um Notfalleinrichtung seit 2012

Die Debatte darüber hat eine jahrelange Vorgeschichte. Bereits 2012 wurde vertraglich vereinbart, dass eine Noteinrichtung für die Sicherstellung der Aufgaben der ILS notwendig ist. Zunächst war diese in den alten Räumen der DRK-Rettungsleitstelle in Bruchsal angedacht und bereits geplant. Eine mögliche Doppelnutzung als Lernleitstelle für die in der Nähe befindliche Landesfeuerwehrschule war zudem angestrebt. Dieses Projekt wurde 2017 von der Landesfeuerwehrschule nicht weiter verfolgt.

„Bis heute kam es immer wieder zu Verzögerungen, weshalb es aktuell keine Redundanzleitstelle entsprechend der Vorgaben der Träger der ILS gibt,“ heißt es in einer internen Bestandsaufnahme, die den BNN vorliegt. Daraufhin sahen die Leitung der ILS und die Träger Stadt, Landkreis und DRK die Notwendigkeit, zumindest eine Not-Redundanz zu schaffe, diese kam in die Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr in die Ritterstraße. Dies war aber von vorne rein ein Provisorium. Doch nun steht der Umzug der Berufsfeuerwehr in die neue Hauptfeuerwache neben der ILS an. Ein Provisorium in der neuen Feuerwache scheidet nach Ansicht von Experten aus.Denn bei einer möglichen Räumung der ILS wäre auch die neue Feuerwache direkt daneben auch betroffen.

Mehr zum Thema: Die Integrierte Leitstelle in Karlsruhe

Karlsruhe prüft verschiedene Optionen