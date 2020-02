Nur 37 Müllsünder mussten 2019 in Karlsruhe Strafe zahlen

Anzeige

Öffentlichkeitswirksam haben Karlsruhes Bürgermeister Albert Käuflein und Ordnungsamtschef Björn Weiße im August 2019 Stadtverschmutzern den Kampf angesagt. Am Hotspot Europaplatz informierten sie über deutlich gestiegene Bußgelder für weggeworfene Kippen, ausgespuckte Kaugummis und liegengelassenen Hundekot.

Mit zehn zusätzlichen Mitarbeitern solle der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) mehr Müllsünder auf frischer Tat ertappen und abschreckende Wirkung entfalten, so die Ansage. Nach fast sechs Monaten fällt die Bilanz allerdings ernüchternd aus.

Alle zehn Tage eine Strafe

Ganze 37 Bußgelder hat der KOD im gesamten Jahr 2019 verhängt. Damit liegt man zwar über den Zahlen aus den Vorjahren (2018: 31, 2017: 22), aber weit hinter vergleichbaren Städten wie Mannheim. Dort verhängten die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in den vergangenen Monaten teilweise pro Tag gegen bis zu 20 Kippen-Schnipper und Kaugummi-Spucker Bußgelder.

Noch im August hatte Weiße ein ähnlich engagiertes Durchgreifen auch in Karlsruhe angekündigt. „Wir wissen, dass sich Verhalten nur ändert, wenn man entsprechende Regeln durchsetzt“, gab er zu Protokoll. „Wenn jemand erwischt wird und dann anderen erzählt, dass er zahlen musste, hat das eine Signalwirkung.“ Heraus kam im vergangenen Jahr etwa alle zehn Tage ein Bußgeld-Bescheid.

Es hat sich im Grunde nichts geändert Rolf Apell, Bürgerverein Stadtmitte

Beim Innenstadt-Bummel finden sich noch immer alle paar Meter Zigarettenstummel, plattgetretene Kaugummis prägen das Bild – obwohl die Straßenreinigung jeden Tag aktiv ist. „Es hat sich im Grunde nichts geändert“, sagt der Vorsitzende des Bürgervereins Stadtmitte, Rolf Apell. „Dabei wäre es wirklich schön, wenn intensiver kontrolliert würde.“

Vor der eigenen Haustür würden viele ihren Müll nicht einfach auf die Straße werfen, ist er überzeugt. Doch in der Innenstadt seien sie im Grunde anonym – die soziale Kontrolle durch das Umfeld falle weg.

Ordnungsamt tut sich bei der Personalsuche schwer

„Dass wir dieses Thema noch nicht stärker in den Fokus rücken konnten, liegt vor allem an der Personallage“, sagt Matthias Günzel vom Ordnungsamt. Es dauere seine Zeit, bis neue Mitarbeiter ihre Ausbildung durchlaufen hätten. Zudem sind derzeit noch sieben Stellen offen.

„Das heißt nicht, dass wir nur drei der vom Gemeinderat zugesagten zehn Stellen besetzt haben, sondern dass auch Kollegen gegangen sind. Aber es ist in der Tat schwer, geeignetes Personal zu finden“, so Günzel. Von der Aufstockung von 20 auf 30 KODler ist folglich bisher nichts zu spüren – eher im Gegenteil, da längst nicht alle Neuen voll im Einsatz sind.

Viel passiert in der Nacht

Ab Mitte Februar sind 14 Mitarbeiter des KOD regelmäßig für Kontrollen auf der Straße, kündigt Günzel an. Ab Juni sollen sieben weitere dazu kommen. Dann soll es die angekündigten Schwerpunktkontrollen zu Müllsündern geben, auch von KOD-Mitarbeitern in Zivil. Aktuell werde zwar neben der weiteren Arbeit darauf geachtet, aber nicht gezielt geschaut.

Rolf Apell zweifelt daran, dass sich die Situation dadurch ändert. „Das größte Problem sind Verpackungen und Flaschen, die in den Nachtstunden wegfliegen“, sagt er. „Nicht nur in der Fußgängerzone, sondern in der ganzen Gegend.“ Zu dieser Zeit werde es wohl auch künftig kaum eine Überwachung geben.

Vor unserer Nase macht das niemand Matthias Günzel, Ordnungsamt Karlsruhe

Dass die Zahl der verhängten Bußgelder 2019 im Vergleich zu den Vorjahren trotz der Kampfansage aus dem August kaum gestiegen ist, hat laut Günzel noch einen weiteren Grund: „Vor unserer Nase macht das fast niemand.“

Nur wenn ein Mitarbeiter ganz genau gesehen hat, dass jemand die Hinterlassenschaften seines Hundes nicht weggeräumt oder den Zigarettenfilter auf den Boden geworfen hat, kann er handeln. „Zur Not müssen wir das schließlich vor Gericht bezeugen können“, erklärt Günzel.

Ab dem Sommer will der KOD mehr Präsenz zeigen

Deshalb gehe es dem KOD nicht nur darum, Strafen zu verhängen, sondern auch um die Abschreckungswirkung. Steht fast ein Jahr nach der Ankündigung im Sommer wirklich mehr Personal zur Verfügung, will man öfter in der Fußgängerzone und in den öffentlichen Grünanlagen unterwegs sein.

Seit dem 1. Mai 2019 müssen Müllsünder tiefer in die Tasche greifen – sofern sie erwischt werden. Achtlos in die Gegend geworfene Bananenschalen, Dosen, Flaschen oder Kippen kosten 75 Euro Strafe, plus 29 Euro Bearbeitungsgebühr. Beim Kaugummi wird es mit 100 Euro Bußgeld schon dreistellig. Für liegengelassenen Hundekot verlangt die Stadt 150 Euro.