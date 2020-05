Obdachlose Jugendliche können im Tagestreff Iglu in Karlsruhe noch nicht verweilen

Anzeige

Für junge Menschen ohne Zuhause ist die Tagesanlaufstelle Iglu in der Adlerstraße ein Ankerpunkt: Dort bekommen sie Rat, können sich duschen oder ihre Wäsche waschen. Viele verbrachten Stunden in den Räumen – was Corona zuletzt jedoch unmöglich machte.

„Unsere Einrichtung war zwar keinen Tag komplett zu, aber das gemütliche Verweilen konnten wir seit dem Lockdown nicht mehr erlauben“, erklärt Sozialarbeiter Stefan Kreß. Die Stühle am Gemeinschaftstisch sind hochgestellt, die Sofaecke ist verwaist. Doch Stefan Kreß und seine Kollegin Karolin Zipfel hoffen, dass sich dies bald ändert.

Wir haben genug von der Ruhe hier Stefan Kreß, Sozialarbeiter

Parallel zum Neustart in der Gastronomie will der vom Sybelcentrum der Heimstiftung getragene Treff den als offen definierten Bereich wieder ein Stück weit öffnen. „Wir haben genug von der Ruhe hier“, sagt der Sozialarbeiter lachend.

Kreß und seine Kollegin kümmern sich um junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren, die mehr oder weniger auf der Straße leben. Wirklich im Freien übernachten die wenigsten. Einige verbringen die Nächte in städtischen Einrichtungen. Andere in einfachen eigenen Bleiben. „Ich kenne auch zwei WGs, in denen jeweils zehn Leute übernachten, auf Matratzen auf dem Boden“, berichtet Kreß.

Willkommene Anlaufstelle

Für viele gilt: Der Platz zum Schlafen lädt tagsüber nicht zum Verweilen ein. Genau da war das Iglu stets eine willkommene Anlaufstelle. Und eine Art Rückzugsort. In der Adlerstraße gibt es einen Billardtisch, Tischfußball und eine Dartscheibe.

Es steht ein Bücherschrank bereit. Ins Internet können sich die Besucher ebenso einwählen. Man kann Kaffeetrinken, sich etwas kochen und an festen Tagen zusammen frühstücken oder mittagessen. All diese Gemeinschaftsangebote sind aktuell ausgesetzt.

100 Besucher nutzen Postfächer

Dennoch versuchen die Sozialarbeiter, weiter zu helfen. Von der Tafel gespendete Lebensmittel werden den jungen Leuten mitgegeben, gleiches gilt für von der Kulturküche zubereitete Mittagessen. Wer sich duschen oder Wäsche waschen will, kann dies weiter im Iglu tun.

Zugänglich sind ebenso die 100 für die Besucher eingerichteten Postfächer. Sie sollen helfen, einen Teufelskreis zu durchbrechen: Wer keine Adresse hat, findet keine Arbeit – und umgekehrt.

Es geht um existenzielle Bedürfnisse Stefan Kreß, Sozialarbeiter

„Ein Dach über dem Kopf finden, etwas Geld haben und Essen kaufen: In unserer Beratung geht es oft um existenzielle Bedürfnisse“, erläutert Kreß, der zuletzt häufiger als früher zusammen mit Straßensozialarbeitern auf den Plätzen in Karlsruhe unterwegs war. „Wir müssen Kontakte halten“, erklärt er.

Doch in den vergangenen 14 Tagen fanden auch zehn Jugendliche von sich aus neu ins Iglu. Mehr als 400 Besucher zählte man dort im vergangenen Jahr. Das Gros ist zwischen 18 und 21 Jahren alt, zwei Drittel der Kunden sind Männer. „Einige kommen ein-, zweimal. Andere sind Stammkunden“, sagt Kreß. Zwei Ehrenamtliche unterstützen ihn. Beide waren früher selbst Iglu-Besucher.

Eine Frage des Personals

Mal kommen zehn Gäste am Tag, mal sind 20 gleichzeitig da. Doch in Corona-Zeiten muss all dies koordiniert werden, vor allem, wenn der Betrieb wieder hochgefahren werden soll. „Wir sind im ständigen Gespräch mit dem Ordnungsamt“, so Kreß.

Er und seine Kollegin brauchen weiter Zeit für Beratung. Die findet am Schreibtisch statt. „Es muss aber auch jemand im offenen Bereich darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden. Das ist eine Frage des Personals“, sagt Sybelcentrum-Chefin Eva Rühle.

Mancher möchte anonym bleiben

Auch wenn man sich nun an den Regeln für die Gastronomie orientieren will, gibt es da eine Schwierigkeit: „Wirte schreiben Namen ihrer Gäste auf“, so Rühle. Die Sozialarbeiter wiederum unterliegen der Schweigepflicht.

Mancher Besucher blieb bisher gerne anonym. Und wer mal hier, mal da unterkommt, ist selbst mit hinterlassenem Namen im Fall der Fälle womöglich nur schwer schnell auffindbar. „Wir müssen uns an die nächsten Schritte ran tasten“, so die Sozialarbeiter.

Keine Drogen, keine Gewalt – und Abstand halten

Kreß berichtet: „Einige unserer Besucher haben sehr viel Verständnis für die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Da hat mich mancher überrascht. Aber wir sehen andere, die zu viert eng aufeinanderhängen. Wir sprechen das dann an.“

Keine Drogen, keine Gewalt. Das waren bisher die Hausregeln im Iglu. Abstandhalten kommt jetzt neu hinzu. Sicherstellen müssen das Kreß und seine Kollegin Zipfel – die parallel dazu und zum Beratungsgeschäft versucht, für einige ihrer Kunden eine Wohnung zu finden.

Suche nach Wohnraum

Unterstützt von der Beate und Helmut Kniel Stiftung sucht sie Kontakt zu Maklern. Viele Gespräche hat sie geführt, E-Mails verschickt. „Viele der Jugendlichen haben viel Potenzial. Wenn sie in einer Wohnung zur Ruhe kommen, können sie im nächsten Schritt eine Ausbildung machen“, so die Sozialarbeiterin. Sie will ihre Schützlinge auf diesem Weg begleiten, auch nach dem Einzug.

Doch noch wurde kein Vertrag besiegelt. „Wir wussten, dass dieses Projekt eine gewagte Idee war“, sagt Rühle. Noch hofft sie, dass sich Türen öffnen. „Und es war sicher ein wichtiger Effekt, dass wir Vermieter und Makler sensibilisierten.“