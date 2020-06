Anzeige

Knackig, frisch und lecker – Obst und Gemüse schmeckt am besten, wenn es frisch ist. In Karlsruhe gibt es mehrere Orte, an denen man selber ernten kann. Wer möchte, kann einen Streifzug durch den Naschgarten machen oder bei der Stadt einen ganzen Baum ersteigern und dessen Früchte ernten.

Von unserer Mitarbeiterin Svenja Müller

Ein Garten für alle: Diese Idee steht am Anfang eines Projekts in der Nordstadt. Mitarbeiter der Paritätischen Sozialdienste legen 2019 gemeinsam mit Ehrenamtlichen den Grundstein für einen Ort, an dem Naschen ausdrücklich erlaubt ist.

Direkt angrenzend an das Hardtwaldzentrum im Kanalweg ist er frei zugänglich für alle. Neben Büschen mit Johannis- und Stachelbeeren gibt es dort Walnussbäume, Erdbeeren, Zuckererbsen, und ein kleines Hochbeet mit Tomaten. Auch weniger bekannte Sorten wie die Kornelkirsche, Felsenbirne und Elsbeere lassen sich dort entdecken.

Der Naschgarten am Hardtwaldzentrum, Kanalweg 40/42, ist öffentlich zugänglich. Der nächste Versteigerungstermin des städtischen Liegenschaftsamts findet voraussichtlich im Juli oder August statt und wird rechtzeitig unter anderem in den BNN bekanntgegeben. Getränkehändler, die Saft aus städtischen Streuobstwiesen anbieten, listet die Internetseite der Streuobstinitiative auf.

Ausschlaggebend für die Entstehung des Gartens war der Wettbewerb „Wir tun was für Bienen“, bei dem das Hardtwaldzentrum den ersten Platz erreichte. Dabei wurden Rasenflächen rund um das Gelände angelegt. Der Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste, Peter Kohm, stand von Anfang an hinter dem Projekt.

„Durch die finanzielle Unterstützung haben wir uns entschieden, den Naschgarten anzulegen. Wir wollten einen Ort für Menschen und Tiere schaffen“, erläutert Susanne Butz. Sie arbeitet bei der Servicestelle für ehrenamtliches und soziales Engagement im Hardtwaldzentrum.

Das Projekt Naschgarten ist noch nicht abgeschlossen, sondern entwickelt sich stetig weiter, erzählt sie. Erst vor kurzem sei eine ehrenamtliche Helferin mit selbst gezogenen Grünkohlpflänzchen gekommen, um sie für den Naschgarten anzubieten. Natürlich fand sich dafür ein Platz.

Im kommenden Jahr wollen die Gestalter den Naschgarten weiter ausbauen. Ihr Plan ist, Rhabarber zu pflanzen und ein Kräuterbeet anzulegen.

Interessierte können in Karlsruhe einen Obstbaum ersteigern

Wer Lust auf Fruchtsaft aus eigener Ernte oder aus anderem Grund einen höheren Obstverbrauch hat, kann sich in Karlsruhe auch einen ganzen Baum ersteigern. Drei- bis viermal im Jahr vergibt das städtische Liegenschaftsamt einen Teil seines 60 Hektar großen Streuobstbaumbestandes.

Die Versteigerung läuft sehr persönlich ab. Gemeinsam mit den jeweiligen Interessierten begibt sich Nele Kemper zu den Obstflächen, die versteigert werden sollen. Dort erklärt die junge Frau, die seit drei Jahren im städtischen Fachbereich Obst- und Gartenbau arbeitet, die einzelnen Sorten und wozu diese am besten verwendet werden. Zur Auswahl stehen zum Beispiel spezielle Sorten zum Dörren, Schnapsbrennen oder Lagern. Versteigert werden Apfelbäume, Birnen, Zwetschgen und Walnüsse.

Herbstapfel Gartenmeister Simon stammt aus Karlsruhe

Besonders stolz ist die Fachexpertin auf die große Anzahl alter Sorten. Schon die Namen klingen vielversprechend: Oberländer Himbeerapfel, Schweizerhose, Großherzog von Baden oder Champagner-Bratbirne. „Der Herbstapfel Gartenmeister Simon stammt sogar aus Karlsruhe“, berichtet Nele Kemper. Bis zu 100 Jahre alt sind die Bäume auf den städtischen Streuobstwiesen.

Den größten Teil ihrer Früchte ernten Mitarbeiter des Bauhofs maschinell. Im vergangenen Jahr waren dies rund 150 Tonnen Äpfel. Den Ertrag erhält die Streuobstinitiative im Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Unter dem Motto „Ökonomie trifft Ökologie“ fördert der Verein seit 1996 die Erhaltung artenreicher Streuobstwiesen in der Region.

Zu den Mitgliedern zählen mehrere Vereine, Städte und Gemeinden. Das Mostobst wird zu Saft und Schorle verarbeitet und in und um Karlsruhe verkauft.