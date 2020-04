Anzeige

Die Verwirrung bei Verbrauchern war groß: Einen negativen Preis gab es auf dem Terminmarkt für eine Rohöllieferung der US-Sorte WTI im Mai. Sehen wir dadurch auch in Deutschland bald Diesel-Preise für unter einem Euro pro Liter? Ganz so simpel ist es nicht, sagt auch der ADAC.

„Die Öl-Lager sind voll, es gibt ein breites Angebot, die Nachfrage ist gering – es ist nicht zu sehen, dass der Spritpreis in nächster Zukunft stark steigen wird“, sagt ADAC-Pressesprecherin Katja Legner. Von einem Dieselpreis von unter einem Euro je Liter sei man bundesweit aber „noch ein ganzes Stück entfernt“.

Laut ihrer Kollegin Alexa Sinz wurde Diesel am Dienstag in Karlsruhe am günstigsten für 1,039 Euro angeboten. Noch günstiger war er 2016 zu haben, als der Dieselpreis in Karlsruhe bei 0,899 Euro lag.

ADAC: Für deutsche Tankstellen ist die Rohölsorte Brent entscheidend

Die Märkte sind verunsichert. Dies noch mehr, da ein Vertrag für eine Öl-Lieferung von Rohöl der US-Sorte WTI für Mai negativ notierte. „WTI ist aber nicht entscheidend für die Tankstellen, sondern die Sorte Brent“, so Legner. Die sei derzeit teurer als beim Tief Ende März.

Unerwartet für den ADAC: Der Preisverfall werde aktuell durchaus an die Endkunden weitergereicht. Aber beim Sprit spielten neben dem Rohölpreis viele weitere Faktoren eine Rolle: Energie- und Mehrwertsteuer, Dollarpreis, Raffineriekosten, Nachfragesituation nach dem Endprodukt.

Auf solche Aspekte weist ebenso Ursula Hurst vom Pfinztaler Heizölhändler Hurst GmbH hin. Viele Verbraucher seien irritiert, hätten Erklärungsbedarf zum tatsächlichen Heizölpreis.

Absatzrückgänge von bis zu 50 Prozent bei den Freien Tankstellen in der Corona-Krise

Viel diskutiert wird auch an den Tankstellen. Man gebe sinkende Preise mit etwas größerem Zeitverzug als sonst weiter, sagt Stephan Zieger. Grund: Der teurer angekaufte Sprit in den Tanks sei nicht so schnell leergezapft.

„Wir haben Absatzrückgänge zwischen 30 und 50 Prozent“, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbandes Freier Tankstellen mit 500 Mitgliedsbetrieben. Für längerfristige Terminkontrakte bekomme man noch höhere Preise, „weil da noch Hoffnung drin steckt“, so Zieger.

Alexander von Gersdorff, Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes, sieht zwei Auswege: Die Wirtschaft zieht in absehbarer Zeit wieder an, und es gibt nochmals eine Einigung der erweiterten Opec+. „Dann beruhigt sich der Ölmarkt wieder.“

Derzeit würden weltweit täglich nur 70 Millionen Barrel Rohöl nachgefragt, „normalerweise sind es 100 Millionen“. Dem 30-prozentigen Nachfrageeinbruch stünde nur eine Kürzung der Opec+ von zehn Prozent ab Mai entgegen. „Da kann man schon sehen, dass weiterhin ein Überangebot besteht. Und das drückt den Preis“, so von Gersdorff. Immerhin: Mit übervollen Lagern gebe es hierzulande kein Problem, anders als in einem Ölförderland wie den USA. Die bekämen ihr Rohöl nicht mehr los.

Ein weiteres Problem droht: Die MiRO weist auf den niedrigen Rheinwasserstand hin

Steigender Heizölabsatz, weniger Absatz bei Benzin und Diesel, das konstatiert die MiRO Karlsruhe, Deutschlands größte Raffinerie. „Wichtig ist der Hinweis, dass beim Heizöl und Diesel bei Absatzrückgängen zuerst die Importe verdrängt werden“, so Pressesprecherin Yvonne Schönemann.

Die MiRO sei zu 70 Prozent ausgelastet, Absatzrückgänge in der Corona-Krise könne man mit den Lagern auffanden. Aber: „Ein wachsames Auge haben wir auf den Rheinwasserstand. Wenn die Trockenheit im Mai anhält, könnte das ein Thema werden, wenn es darum geht, Produkte in den Markt zu bringen.“

