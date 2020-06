„Offene Pforten“ in Karlsruhe geben Einblick in wildromantische Gärten

Anzeige

Einmal tief durchatmen – das lohnt sich, wenn man den Garten der Amthausstraße 22 im Herzen von Durlach betritt. Eine Vielzahl von Pflanzen und Blumen bescheren dem kleinen Fleckchen Erde ein ganz besonders erfrischendes Klima. Davon konnten sich die Besucher beim Auftakt zur „Offenen Pforte“ am Samstag direkt vor Ort überzeugen.

Die Seele des kleinen Gartens ist Dietmar Glaser. Er ist der Hausmeister und kennt nicht nur jede Pflanze und Blume, sondern auch viele Geschichten rund um das denkmalgeschützte Ensemble mit der Nummer 22.

Einen Holunderstrauch hatte man früher an jedem Haus, weil er böse Geister vertreibt. Dietmar Glaser, Hausmeister

Doch auch er erfährt immer noch etwas Neues über seinen Garten, wenn die Pforten geöffnet sind. Eine Besucherin klärte ihn am Samstag auf, dass der Holunderstrauch wesentlich älter ist als der Garten, der vor 30 Jahren angelegt wurde. „Einen Holunder hatte man früher an jedem Haus, weil er böse Geister vertreibt“, erzählt Glaser begeistert von seinem neuen Erfahrungsschatz, „deswegen macht man einen Holunder nie weg.“

„Gut angelaufen“ sei der Auftakt der „Offenen Pforte“, erzählt Glaser. Am frühen Abend zählte er um die 60 Besucher, die die Möglichkeit wahrnahmen einen Einblick in den Hinterhof zu werfen, der ansonsten für die Öffentlichkeit geschlossen ist.

Studienprojekt des KIT beschäftigt sich mit dem Durlacher Garten

Zu sehen bekamen sie eine wildromantische Oase, die nicht ganz so akkurat ist, dafür aber einen Lebensraum für viele verschiedene Pflanzen und Insekten bietet. Das ist so spannend, dass sich zwischenzeitlich ein Studienprojekt zur Biodiversität in städtischen Gärten des Botanischen Instituts am KIT mit dem Garten in der Amthausstraße 22 beschäftigt.

„Die Studenten nehmen alles auf, was sie an Pflanzen und Tieren finden“, erzählt Glaser. Er selbst kennt den ein oder anderen Bewohner im grünen Dickicht: Eine Wechselkröte im Bodendecker oder den Treffpunkt für Vögel in einer Efeukugel.

Nicht jede Fuge wird gesäubert

„Der Garten wurde grundsätzlich mit Verstand angelegt“, sagt Glaser. Deshalb sieht er es als seine Aufgabe an, ihn auch so zu belassen. Außer der Pflege gibt es kaum große Eingriffe. Die Bäume bekommen verjüngende Schnitte, die Büsche werden geschnitten, aber nicht jede Fuge wird gesäubert, sodass auch da ab und an überraschend eine Blume wächst. Rosen, Lavendel, Phlox, Lilien, Rittersporn und Schönfrucht sind nur eine kleine Auswahl der Blütenpracht im Garten.

Der Garten des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert war einst ein Gemüsegarten. Aber auch Gewerbe gab es laut Glaser immer. So hatte die Eichhorn-Apotheke dort auch einmal ein Laboratorium, in dem Medikamente hergestellt wurden.

Das Projekt „Offene Pforten“ läuft noch bis zum 23. August.