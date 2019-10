offerta 2019 – entdecken, erleben, einkaufen

Die offerta steht in diesem Jahr (26. Oktober bis 3. November) mehr denn je im Zeichen von Familie und Region. Insgesamt rund 840 Aussteller aus den verschiedensten Branchen und 15 Ländern führen ihre Produkte und Dienstleistungen in den vier Hallen der Messe Karlsruhe vor. Neben praktischen Küchenhelfern für Hobbyköche, Inspiration für Heimwerker-Helden, köstlichen Leckereien für Genießer und fachkundige Beratung von Experten begeistert die offerta vom 26. Oktober bis 3. November mit spannenden Thementagen und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm.

Ein Highlight auf der offerta ist in diesem Jahr die Präsentation der Stadt Karlsruhe. Von Samstag, 26.Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober, präsentieren fast täglich, von 14.30 bis 15 Uhr, Karlsruher Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die neuen strategischen Handlungsfelder der Stadtverwaltung, die in sechs Korridorthemen unterteilt sind.

Zudem können sich Besucherinnen und Besucher in Halle 1 beim Stand (B.12) der Stadt Karlsruhe auf über 120 qm über die einzelnen Korridorthemen informieren. Für nähere Informationen bitte die einzelnen Themen auswählen.

Mobilität



Für die Entwick­lung der Stadt der Zukunft stellt Mobilität ein Kernthema dar. Auf der offerta finden Besucherinnen und Besucher ein Mobilitätsportal mit einem interaktiven Bildschirm, an dem Live-Demonstrationen gezeigt werden. Zum Thema Fahrrad dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf zahlreiche Tipps rund ums Radfahren in Karlsruhe und Radfahrsicherheit freuen. Außerdem werden drei Leihfahrräder von KVV-nextbike ausgestellt, zu denen sie Informationen zum Anmeldeverfahren und den Konditionen erhalten.

Grüne Stadt



„Vielfalt im Garten statt Schottergärten" – Unter diesem Motto präsentiert sich das Gartenbauamt Karlsruhe im Rahmen des Korridorthemas Meine Grüne Stadt Karlsruhe auf der offerta. Besucher und Besucherinnen werden mit einem Hochbeet mit üppiger Bepflanzung empfangen und zu verschiedenen Möglichkeiten der privaten Grüngestaltung informiert. Zudem erfahren sie, welche positiven Funktionen eine dem Standort angepasste, mit Pflanzen gestaltete Fläche erfüllt – vom Lebensraum für Insekten bis hin zum Klima in der Stadt. Virtual Reality ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern zudem ganz unmittelbare Einblicke in die Auswirkungen des Klimawandels. Lokale Projektbeispiele sowie Hintergrundinformationen zum eigenen CO 2 -Fußabdruck zeigen, was man selbst gegen den Klimawandel tun kann.



Wirtschaft und Wissenschaftsstadt



Die Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt Karlsruhe zeigt beispielhaft mit ihren Leitprojekten „karlsruhe.digital“ und „Aktionsprogramm Handwerk“ ihre nachhaltigen Maßnahmen und beweist sich wiederholt als zukunftsfähige Großstadt. Am 29. Oktober, um 14:30 Uhr ist die Erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe und Korridorverantwortliche Gabriele Luczak-Schwarz Gast auf der Hauptbühne zum Thema: „Ort der Möglichkeiten: gemeinsam für ein starkes Handwerk – gemeinsam für einen starken Standort“. Unter der Moderation von Günter Knappe werden der Kreishandwerksmeister Frank Zöller zusammen mit Oliver Gimber, Maler, Comedian und Botschafter des Handwerks in Deutschland sowie Frau Luczak-Schwarz den starken Handwerksstandort Karlsruhe informativ und unterhaltsam beleuchten.

Moderne Verwaltung



Am Stand der „Modernen Verwaltung“ präsentiert die Stadt Karlsruhe eine interessante Auswahl ihrer Digitalisierungsprojekte. Ob ein neuer Ausweis, ein die Ummeldung des Autos oder eine einfache Auskunft: Zu einem modernen Bürgerservice gehören zeitgemäße Bürgerbüros, der telefonische Service unter der bundesweiten Rufnummer 115 sowie digitale Angebote. All das können die Besucherinnen und Besucher am Stand der Stadt Karlsruhe erleben. Zum digitalen Service gehört auch die Entwicklung einer Multifunktionsapp „digital@KA“. Die Entwicklung dieser App wird vom Land Baden-Württemberg gefördert und wurde in Berlin mit einem bundesweiten Preis ausgezeichnet. Bürgerinnen und Bürger können sich an der Umfrage zu dieser App beteiligen und gestalten diese dadurch mit.

Zukunft Innenstadt



Im Fokus steht am Stand des IQ-Themas „Zukunft Innenstadt" die Entwicklung der Karlsruher Innenstadt. Der Baufortschritt bei der Neugestaltung des Marktplatzes lässt das künftige Aussehen der „guten Stube" schon deutlich erahnen. Vor Ort haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, über ein digitales Stadtmodell bereits virtuell den neuen Marktplatz zu erleben. Ihre Ideen und Anregungen für künftige Aktivitäten und Nutzungen auf dem Marktplatz können sie dann am 31. Oktober Aussehen und Gehör verleihen. Zum einen können sie ihre Anregungen am Stand auf vorgefertigte Miniaturmodelle im Postkartenformat zeichnen und zum anderen ist an diesem Tag der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe und Korridorverantwortliche Dr. Frank Mentrup am Stand anwesend und steht gerne zu Gesprächen rund um die Nutzung und Bespielung des Marktplatzes bereit.

Soziale Stadt