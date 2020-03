Anzeige

Die Sportwelt atmet auf und feiert die Verschiebung der Olympische Spiele in Tokio auf 2021 als Sieg der Vernunft. Auch Athleten aus der Region, die sich Hoffnungen auf eine Teilnahme am Ringe-Spektakel machen, reagierten erleichtert darauf, dass sich die Olympia-Macher nach dem langen Festhalten am geplanten Austragungstermin dem Druck in der Corona-Krise nun doch gebeugt haben.

In einer Telefonkonferenz fassten das Internationale Olympische Komitee um seinen Präsidenten Thomas Bach und die japanischen Gastgeber am Dienstag den längst unausweichlichen Beschluss zur Verlegung der Tokio-Spiele.

Mehr zum Thema: Die Milliarden-Frage: Was kostet die Olympia-Verschiebung

Die Spiele sollen auf „ein Datum nach 2020 verlegt werden“, aber nicht später als im Sommer 2021 stattfinden, hieß es. Trotz der Verschiebung wird Olympia wie geplant von den TV-Sendern ARD, ZDF und Eurosport übertragen.

Enorm wichtiger Schritt für den internationalen Sport und die gesamte Weltgemeinschaft. Alfons Hörmann, Präsident des DOSB

„Die nunmehr schnelle und klare Entscheidung zur Verschiebung der Olympischen und Paralympischen Spiele ist ein richtiger und enorm wichtiger Schritt für den internationalen Sport und die gesamte Weltgemeinschaft“, sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Der DOSB hatte für einen Olympia-Aufschub um ein Jahr plädiert, 2022 wäre problematisch gewesen: Im Februar finden die Winterspiele in Peking statt und Ende 2022 wird die Fußball-WM in Katar ausgetragen.

Karlsruher Kanutinnen mit lachendem und weinendem Auge

Glücklich darüber, dass der Olympia-Termin nicht erst in zwei Jahren vorgesehen ist, ist auch Cedric Rieger. Der Bogenschütze aus Karlsbad, der als momentan Führender der nationalen Rangliste gute Chancen auf ein Tokio-Ticket hat, sprach von einer Erleichterung, dass die Spiele verlegt wurden. „Auf der anderen Seite war ich aber auch erst einmal perplex und habe mich gefragt, wofür ich eigentlich gerade trainiere“, erklärte der 32-Jährige.

Mehr zum Thema: Olympia-Kandidaten aus Baden-Württemberg können nicht trainieren

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge reagierte auch Kanutin Sarah Brüßler auf die Entscheidung. „Das ist im Großen und Ganzen eine gute, für mich aber auch eine traurige Nachricht. Ich habe zwei Urlaubssemester genommen und wahnsinnig viel investiert, das kann ich in einem Jahr sicher so nicht mehr machen“, sagte die Athletin der Rheinbrüder Karlsruhe.

Ihre Teamkollegin Sophie Koch sieht das ähnlich: „Das ist das Beste, was man aus der Situation machen konnte. Aber klar ist auch: Das Ziel für dieses Jahr ist weg.“

Prallvoller Sportkalender könnte Probleme bereiten

Wie Brüßler und Koch geht es nun vielen Athleten, die ihre gesamte Karriere- und mitunter Lebensplanung auf das in diesem Sommer geplante Highlight ausgerichtet haben.

Umdisponieren müssen aber auch das IOC und der Gastgeber aus Japan. Zu berücksichtigen ist nicht nur der prallvolle Sportkalender im nächsten Jahr, in dem auch die Weltmeisterschaften der Leichtathleten und Schwimmer geplant sind, sondern ebenso der klimatische Aspekt: In diesem Jahr sollten die Spiele in den heißen Monaten Juli/August über die Bühne gehen, was für Kritik sorgte.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Eine große Frage ist auch: Wo sollen die 11.000 Athleten 2021 unterkommen? Die Wohnungen sind für die Zeit nach den Spielen im Sommer 2020 an Privatleute verkauft. Zudem wurden manche Wettkampfstätten nur für den Termin 2020 angemietet. „Es gibt so viele Puzzlestücke. Das braucht Zeit“, sagte Bach.

Jetzt ist erst mal der Druck weg. Andreas Hofmann, Speerwerfer aus Waghäusel-Kirrlach

So manchen Sportlern hat die Entscheidung aber auch eine Last von den Schultern genommen. Zum Beispiel dem Speerwerfer Andreas Hofmann.

„Jetzt ist erst mal der Druck weg, sich auf Olympia vorbereiten zu müssen und es angesichts der nicht vorhandenen Trainingsmöglichkeiten nicht zu können. Durch die Verschiebung auf nächstes Jahr haben wir jetzt etwas mehr Planungssicherheit und können alles erst mal entspannter sehen“, sagte der Kirrlacher, der wie viele Athleten dieser Tage nicht genau weiß, wo er trainieren soll.

Richtig findet die Entscheidung auch der Tischtennisspieler Dang Qiu vom Karlsruher Bundesligisten ASV Grünwettersbach. „Für die älteren Sportler ist die Verschiebung natürlich schlecht, für uns jüngere macht es keinen großen Unterschied“, erklärte der 23-Jährige.

Was das für meine Karriere bedeutet, ob ich ein Jahr dran hänge oder nicht, weiß ich noch nicht. Julian Howard, Weitspringer von der LG Region Karlsruhe

Die Entscheidung bedeute für viele Sportler „den Aufschub, für manche das Ende eines Traums“, hieß es in einer Erklärung des Vereins Athleten Deutschland. Sie alle hätten sich mit „unfassbarer Energie und Hingabe“ auf diesen Sommer vorbereitet. Ob Julian Howards Olympia-Traum ausgeträumt ist, steht noch nicht fest. „Was das für meine Karriere bedeutet, ob ich ein Jahr dran hänge oder nicht, weiß ich noch nicht“, sagte der Weitspringer von der LG Region Karlsruhe.

Geher Carl Dohmann will auf jeden Fall die Spiele 2021 ins Visier nehmen. „Ich bin froh, dass jetzt Klarheit herrscht und es keine wochenlange Hängepartie gibt“, meinte der Baden-Badener. Die Anspannung sei bei ihm bereits einige Tage zuvor abgefallen, als die Wettkämpfe vor Olympia abgesagt worden waren.

Kanada, Norwegen und Australien haben den Druck erhöht

Noch am Sonntag hatte das IOC angekündigt, binnen der nächsten vier Wochen eine endgültige Entscheidung über Olympia treffen zu wollen und in dieser Zeit über alternative Austragungstermine zu beraten. Nachdem Kanada, Norwegen und Australien angekündigt hatten, in diesem Jahr wegen der gesundheitlichen Risiken nicht anzutreten, war der Druck aber weiter gewachsen.