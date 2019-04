BNN-Ortstermin: Wolfgang Schäuble in Karlsruhe

Anzeige

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich bei einem Besuch in Karlsruhe zahlreichen Fragen zur aktuellen Politik gestellt. Kernthema des Abends: Das deutsche Grundgesetz, die zahlreichen Veränderungen in der Welt – und die Position Deutschlands.

Rhetorische Blumen vom Bundestagspräsidenten für eine deutsche Institution, nämlich das Grundgesetz, das in diesem Jahr 70 Jahre alt wird und in Karlsruhe Ende Mai gefeiert wird. „Das Grundgesetz hat sich zu einem Glücksfall entwickelt. Es gibt Stabilität, ist aber auch flexibel und anpassungsfähig,“ sagt Wolfgang Schäuble bei dem von BNN-Redaktionsleiter Klaus Gaßner und Winnie Bartsch vom SWR-Studio Karlsruhe moderierten „Ortstermin“. Denn es helfe, die großen Veränderungen zu meistern, bekennt Schäuble am Montagabend in der voll besetzten Durlacher Karlsburg.

Immer wenn wir glauben, wir machen etwa besser als der Rest der Welt, dann machen wir was falsch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble

Veränderungen sind überhaupt das Thema des Bundestagspräsidenten und mittlerweile dienstältesten Abgeordneten im deutschen Bundestag: Wie stellen sich Deutschland und Europa den gewaltigen und weltweit stattfindenden Umbrüchen? Und wie positioniert Deutschland sich dabei, ein Land, dem der 76-jährige Christdemokrat eine gewisse Tendenz bescheinigt, alles immer noch perfekter machen zu wollen. „Immer wenn wir glauben, wir machen etwas besser als der Rest der Welt, dann machen wir was falsch.“

Dabei lässt er eine gewisse Ungeduld erkennen, allzu lange Diskussionsprozesse sind dem prominenten CDU-Politiker und Abgeordneten aus Offenburg ein Gräuel. Deshalb ist Schäuble, der als Innenminister einst wesentlich den Einigungsvertrag verhandelte, sehr zufrieden damit, dass die übergroße Mehrheit der DDR-Bürger bei den einzigen freien Wahlen in der DDR 1990 für die Parteien votierte, die einen Beitritt zum Grundgesetz wollten. „Wenn wir damals erst einmal angefangen hätten, über eine neue Verfassung zu beraten, würden wir vielleicht heute noch beraten.“

Grundgesetz für Einordnung in Europa

Das Grundgesetz ist für ihn auch gut dafür geeignet, die Einordnung Deutschlands in einem gemeinsamen Europa zu gestalten. Eine Umfrage macht Schäuble im Vorfeld der Europawahl Sorge. Jeder zweite Deutsche kenne demnach den Termin der Europawahl am 26. Mai nicht oder noch nicht. Denn daran lässt Schäuble keinen Zweifel. Die Europawahl hält er für eine „Schicksalswahl“. Europa stehe vor riesigen Herausforderungen. Schäuble verweist beispielsweise auf das „weiter ungelöste Migrationsproblem“. Und weiter: „Es gibt Fragen, die kein einziges Land in Europa selber lösen kann.“ Doch Schäuble sieht auch, dass die europäischen Institutionen bei den Bürgern unter starker Kritik stehen. „Und die Handelnden sind sich uneinig.“ Dabei erwarteten die Bürger die Lösung der Probleme. Die entstehenden populistischen Bewegungen überall in Europa nimmt er mit Unmut zur Kenntnis. Dass die AfD, die er in der Karlsburg gerne nur „diese neue Partei“ nennt, aktuell ein Bündnis mit der italienischen Lega und anderen rechtspopulistischen europäischen Parteien schließt, nennt er unbegreiflich.

Breites Themenspektrum

Es ist eine politische Tour d’ Horizon an diesem Abend. Sie geht vom Grundgesetz über die deutsche Einigung hin zu den Schülerdemonstrationen für mehr Klimaschutz, für die Schäuble wegen der Mahnung an die Politiker zu mehr Handlungsbereitschaft in Sachen Klimaschutz viel Verständnis hat. Aber die Moderatoren Bartsch und Gaßner fragen auch nach der Wahlrechtsreform oder nach der Debatte um einen Vizepräsidentenposten für die AfD im Bundestag. Schäuble ist in weiten Teilen launig gestimmt, erinnert an seine langjährige politische Vita, nennt sich selbst auch „ein uraltes Monster“ der Politik, oder sagt, auf so alte Leute wie ihn höre doch niemand. Was natürlich eine Portion Koketterie ist.