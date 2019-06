Karlsruher Influencerin Pamela Reif gibt Signierstunde

Anzeige

Fans, Fans, Fans – hunderte junge Menschen stehen am Freitagnachmittag im ECE-Center Schlange, um an ein Autogramm von ihrem Idol zu gelangen. Die Frau, auf die alle warten: Model und Influencerin Pamela Reif. In der Buchhandlung Thalia im „Ettlinger-Tor“ signiert die 22-Jährige ihr neues Buch „You deserve this“, das vor wenigen Tagen erschienen ist.

Die sportliche Blondine wird gefeiert wie ein Popstar. Dabei ist sie eigentlich eine von uns – eine Karlsruherin. Mit 4,2 Millionen Followern auf Instagram gehört sie mittlerweile zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Internet-Stars wie sie sind ein Vorbild für junge Menschen. Wie sehr Pamela Reif Jugendliche beeinflusst, bestätigt Juliane: „Sie ist authentisch und nett. Sie hat ein mega gutes Abi und so viel Disziplin. Das ist der Wahnsinn. Ich ziehe den Hut vor ihr.“ Gemeinsam mit ihrer Freundin Laura durften sie sich als eine der Ersten ein Autogramm von Pamela holen.

Schlange stehen fürs Idol

Um dem großen Ansturm gerecht zu werden, haben Mitarbeiter einen Bereich im Einkaufscenter abgesperrt, aus dem die Fans in kleineren Grüppchen in die Buchhandlung geführt werden. Sieben Sicherheitskräfte sorgen vor Ort für einen reibungslosen und geordneten Ablauf. Zudem stehen Sanitäter bereit, die zur Not helfen, sollte jemand in Ohnmacht fallen oder einen Kreislaufkollaps erleiden.

Bei den Wartezeiten, die die Fans zum Teil auf sich genommen haben, wäre das nicht verwunderlich. Bis zu viereinhalb Stunden stehen sie vor der Buchhandlung, um ihr Idol zu sehen. Für Marinella Esposito und ihre Tochter Alessia, die extra aus Stuttgart angereist sind, lohnt sich das Anstehen. „Sie hat immer diese positive Ausstrahlung und ruhige Stimme. Wir möchten unbedingt sehen, ob sie auch wirklich so ist, wie sie sich auf Instagram gibt.“

Kochbuch mit Bowl-Rezepten

Um den Fans das Warten zu verkürzen, hat Pamela Reif sich etwas besonderes einfallen lassen. Jeder, der sich in die Schlange stellt, der darf ein Los ziehen. Zu gewinnen gibt es nicht nur ihr Buch, sondern auch ein „Goldenes Ticket“. Wer dieses zieht, darf ganz nach vorne und als einer der ersten zu ihr. Passend zum neuen Buch, gibt es auch Fitness-Riegel zu gewinnen.

Dass Ernährung für Model und Fitness-Influencerin Pamela Reif eine wichtige Rolle spielt, ist nichts Neues. Bereits in ihrem ersten Buch „Strong & Beautiful“ hat sie diesem Thema ein großes Kapitel gewidmet. Ihr zweites Buch „You deserve this: Einfache & natürliche Rezepte für einen gesunden Lebensstil“ (Community Editions, 20 Euro) hält über 70 Bowl-Rezepte bereit. Bowl-Gerichte sind einfache, natürliche und vollwertige Mahlzeiten, die ohne stundenlange Küchenarbeit in bunten Schüsseln (englisch: „Bowl“) angerichtet und serviert werden.

Zurück in ihrer Heimat

Obwohl die Einser-Abiturientin für ihren Beruf um die Welt reist, ist sie sehr mit ihrer Heimat verbunden. Daher wohnt sie auch – nach einer kurzen Zwischenstation in Hamburg – inzwischen wieder in Karlsruhe. Sie selbst beschreibt sich als eine zielstrebige junge Frau, die schon als Kind genau wusste, was sie wollte.

♥️ thanks for all your messages ♥️ #youdeservethis

Ebenso hat sie ihre Liebe zu Mode und Make-up früh entdeckt. In der Modeboutique ihrer Eltern hat sie schon als kleines Mädchen Kleider und Accessoires anprobiert. Auch bei der Signierstunde zeigt sie sich chic in einem weißen Kleid.

Strahlend und mit einem Selfie reicher, verlassen ihre Fans die Buchhandlung. Sie sind sich einig darüber, dass Pamela im realen Leben „authentisch, positiv und nett“ ist – so wie sie ihren Star aus dem Internet kennen und schätzen.