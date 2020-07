Paraclimberin Vanessa Weber aus Karlsruhe will hoch hinaus

Anzeige

Ihr Neurologe erklärte sie für verrückt, Vanessa Weber geht trotzdem die Wände rauf. Seit diesem Jahr klettert sie für das Para-Nationalteam.

Vanessa Weber muss kurz lachen, als sie die Geschichte erzählt, wie ausgerechnet Miriam ihr die Augen wieder geöffnet hat . Miriam, die Weber im vorigen Jahr während eines Reha-Aufenthaltes in Bielefeld kennengelernt hat, ist blind. Aber trotzdem aktiv.

„Sie fährt Tandem, geht ins Fitnessstudio und macht Nordic Walking. Das fand ich total stark und das hat mich auch selbst wieder motiviert“, sagt Weber. Als die beiden auf einem ihrer Spaziergänge an einem Einkaufszentrum vorbeigekommen sind, vor dem eine mobile Kletterwand aufgebaut war, war das wie ein Wink des Schicksals. „Und das Feuer war sofort wieder entfacht”, sagt Weber.

Vanessa Weber sitzt auf der Terrasse der Karlsruher Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV), trinkt einen Milchkaffee, lacht viel und strahlt dabei positive Energie aus.

Dass der dreifachen Mutter jederzeit die Tasse aus der Hand fallen kann, sie kurz weg sein kann, dass sie nur unter Schmerzen sitzt und die getönte Brille eine Spezialanfertigung ist – nicht zu ahnen.

In der achten Klasse hatte Weber ihren ersten großen Anfall

„In der achten Klasse hatte ich meinen ersten großen epileptischen Anfall“, berichtet Weber, deren Lichtempfindlichkeit durch die besondere Brille abgemildert ist. Die sogenannte Photosensibilität steigert das Anfalls-Risiko. Weil sie zudem pharmakoresistent ist, helfen ihr Medikamente nur bedingt.

2018 kam dann noch die Diagnose Osteochondrose hinzu – ihre Lendenwirbelsäule versteift sich zusehends. Und doch geht Weber Wände und Felsen hoch, seit diesem Jahr ist sie Teil der Para-Nationalmannschaft der Sportkletterer.

Nach einem schweren Vorfall im Jahr 2018 hatte Weber ihre Kletterausrüstung schon eingemottet. „Ich hatte richtig Angst, dass etwas passiert“, sagt die 39-Jährige. Glücklich war sie in dieser Zeit nicht, „wie in einem Loch“ habe sie sich gefühlt. Aus dem Loch holte sie Miriam und Weber sich selbst wieder raus.

Webers Motto: Chancen ergreifen, die sich bieten

Chancen ergreifen, die sich bieten – das könnte auch ein Lebensmotto von Weber sein. An jener mobilen Wand vor dem Supermarkt in Bielefeld stand auch der Gründer von „Everest Climbing“, gemeinsam entwickelten die beiden die Idee, das Weber zusammen mit dem Paraclimbing-Weltmeister auf einer Messe klettern könnte.

„Paraclimbing. Ich wusste ja gar nicht, dass es das gibt“, sagt die Karlsruherin. Also informierte sie sich: Okay, es gibt verschiedene Kategorien, darunter „RP”, für Menschen mit neurologischen Erkrankungen. „Da gehöre ich dazu“, stellte sie fest und hatte ein neues Ziel vor Augen. Und Ziele zu haben, das ist ihr wichtig.

So kam Weber zur DAV, trainiert dort seither in der Leistungsgruppe unter anderem mit Jacqueline Fritz, die bei der Paraclimbing-WM 2019 Bronze gewann. Fritz, die durch eine misslungene Operation einen Unterschenkel verlor, hatte sich für diese Saison für den deutschen A-Kader qualifiziert. Teamkollege Mario Persing, dessen linker Unfall in Folge eines Unfalls gelähmt ist, für den B-Kader.

Kader-Platz war das Ziel – dann kam Corona

Ein Kader-Platz, das war auch Webers Ziel. Dann kam Corona. Und der Lehrgang im Februar blieb bislang der einzige Einsatz mit dem Adler der Brust. „Vier internationale Wettkämpfe, unter anderem in den Niederlanden und in Portugal, sind noch nicht abgesagt für dieses Jahr. Mal sehen“, sagt Weber. Sie will ja was erreichen bei Wett- und Titelkämpfen.

Vier Mal in der Woche trainiert Weber, die erst 2016 und zur bloßen Ablenkung mal klettern ging. Ihre krebskranke Mutter lag im Sterben, als ein Freund sie mit nach Bad Herrenalb nahm. Es ging gleich an den Fels. „Es war toll, befreiend. Ich habe an nichts mehr gedacht, nur an die Wand“, erinnert sie sich. Ihr Neurologe erklärte sie für verrückt, als sie ihm von ihrem neuen Sport erzählte.

Weber weiß: Das Risiko klettert mit

Ganz ohne Risiko ist es nicht, natürlich. „Aber ich weiß, wo meine Grenzen sind“, sagt Weber, deren Links-Rechts-Koordination in Folge der Epilepsie eingeschränkt ist. Wenn sie links greifen will, kann es vorkommen, dass es einfach nicht geht, so sehr sie sich auch müht. „Manchmal muss ich dann auch zum Beispiel das rechte Bein mit der Hand nachziehen“, sagt Weber.

Bis zur Geburt ihres heute 16 Jahre alten Sohnes arbeitete sie im Marketing bei einem Pharmakonzern und lernte, mit ihren Handicaps zu leben. „Das ist ein Teil von mir“, sagt sie. Und: „Eine Tür schließt sich, dafür geht eine andere auf“. In ihrem Fall ist eine Tür, die ihr offensteht, das Paraclimbing.

Vanessa Weber will es trotzdem und erst recht an der Wand wissen und für Deutschland international hochgehen. So gut und so lange es eben geht.

Und wenn mal jemand kommt, und sagt: Lust auf den Mount Everest. „Dann würde ich das auch machen“, sagt Weber: „Warum sollte ich das auch nicht probieren?“ Die Zugspitze, meint sie noch, würde es aber auch tun.