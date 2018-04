Party mit Max Giesinger, Amy MacDonald, The Sweet, Wincent Weiss und vielen weiteren Stars

Abgesehen vom Open-air-Spektakel „Das Fest“ gibt es einen solchen Auflauf an Stars an nur einem Tag in der Region so gut wie nie: Mit Xavier Naidoo (Fotos: dpa/Hora), Amy MacDonald, Max Giesinger, Wincent Weiss, Lou Bega – das ist der mit dem Welthit „Mambo No. 5“ – oder Stefanie Heinzmann sind noch nicht einmal alle Künstler aufgezählt, die an diesem Samstagabend, 21. April 2018, in der dm-Arena der Messe Karlsruhe auftreten.

Größte Party der Region in der dm-Arena

Um die 5 000 Fans werden zur wohl größten Party in der Region an diesem Wochenende erwartet. Sie dürfen sich zudem auf die Glam-Rocker The Sweet freuen, die in den 70er-Jahren Hits wie „Ballroom Blitz“ oder „Blockbuster“ landeten. Von der Originalbesetzung ist allerdings nur noch Gitarrist Andy Scott an Bord.

Auch die Comedians Atze Schröder und Ingo Appelt sind dabei

Auf der Bühne werden ferner Michael Patrick Kelly aus der berühmten Kelly Family sowie Dr. Alban („Sing Hallelujah“) und gleich zu Beginn der französischen Künstler Klingande stehen. Ebenfalls angekündigt sind die Comedians Atze Schröder und Ingo Appelt.

Radio Regenbogen feiert Geburtstag

Möglich macht diese Party der Sender Radio Regenbogen, der seinen 30. Geburtstag feiert – und das nicht nur vor den Toren Karlsruhes. Parallel wird in der Mannheimer SAP-Arena gefeiert. Die Künstler werden mit Limousinen zum jeweiligen Veranstaltungsort pendeln.

Erinnerungen an Glamourveranstaltungen in Karlsruhe

Nur in Mannheim wird auch noch Paul Young auftreten, der 1983 mit „Come Back and Stay“ den Durchbruch schaffte. Das Musikspektakel, das die BNN als Medienpartner begleiten, erinnert ein wenig an Glamourabende bei der Verleihung der Radio Regenbogen Awards, die von 2005 bis 2012 in Karlsruhe vergeben wurden.

Beim Gastauftritt der Teeniestars von Tokio Hotel im Jahr 2006 gab es einen gewaltigen Fanauflauf vor der Schwarzwaldhalle. Seit 2013 zeichnet der Sender erfolgreiche Künstler mit dem undotierten Radiopreis im Europa-Park in Rust aus.

Einlass in die dm-Arena ist am Samstag, 21. April 2018, um 18 Uhr. Die rund vierstündige Show soll um 19.30 Uhr beginnen. Karten wird es noch an der Abendkasse geben, teilt der Veranstalter mit. Die Künstler werden jeweils rund 15 Minuten auftreten. Max Giesinger ist schon gegen 20.05 Uhr dran, Amy MacDonald gegen 21 Uhr und Xavier Naidoo gegen 22.40 Uhr.