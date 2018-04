„Passiert das wirklich – oder ist es ein Traum?“

Einst verkaufte er auf der Verbrauchermesse offerta in der dm-Arena der Messe Karlsruhe Karaoke-Geräte. Inzwischen ist er selbst ein gefragter Star und tritt in großen Hallen auf – wie am vergangenen Samstag mit vielen anderen Stars bei der Feier des 30. Geburtstags von Radio Regenbogen in der dm-Arena. „Das ist für mich etwas krass Besonderes“, sagt Max Giesinger („80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ ) zu seinem Heimspiel. Mit dem Sänger und Songwriter aus Waldbronn sprach BNN-Redakteur Bernd Kamleitner.

Wie ist es, wenn man die eigenen Songs im Radio hört?

Giesinger: Ich dachte, man gewöhnt sich daran und es verliert dann seine Besonderheit. Aber ich freue mich immer noch total darüber, wenn einer meiner Songs läuft. Und ich mache dann meistens auch lauter, obwohl ich das Lied schon 300 mal gespielt und 500 Mal gehört habe. Aber es ist cool. Es war ja schon immer der Traum, die eigene Musik im Radio zu hören.

Dein Album „Der Junge, der rennt“ ist ein Dauerläufer….

Giesinger: Im wahrsten Sinne des Wortes…

Deshalb die Frage: Kannst Du Dir auch vorstellen, mal einen Marathon zu laufen, vielleicht beim Baden-Marathon in Karlsruhe?

Giesinger: Die Frage ist, ob ich den überleben würde. Aber im Ernst: Ich versuche gerade, mehr Sport zu machen, umso richtig fit zu werden für den Sommer. Zehn Kilometer kriege ich schon ganz gut hin, vielleicht mal den Halben mit 21,2 Kilometer. Das ist denkbar.

Es muss ja keinen Streckenrekord geben, die aktuelle Single heißt immerhin „Nicht so schnell“. Es ist eine weitere Auskopplung aus dem Album – wann kommt der Nachfolger?

Giesinger: Wir sind mitten im Geschehen. Ich kann aber noch nicht sagen, wann das neue Album rauskommt. Ich habe auf jeden Fall genügend Songs zusammen, jetzt muss noch ausgewählt werden, was aufs Album kommt. Einen neuen Song wird es auf jeden Fall noch dieses Jahr geben.

Der 3. Oktober ist ein besonderes Tag. Auch für Dich?

Giesinger: Ja, der Tag der Deutschen Einheit – und mein Geburtstag. Der 30.! Ich habe Respekt vor dem Älterwerden. Einige meine Bandmitglieder haben den Sprung schon überlebt und ihr Leben hat sich mit 30 Jahren nicht so heftig verändert. Aber es ist schon so eine kleine Schwelle.

In 2017 war bei sehr vielen Festivals auch Max Giesinger angekündigt. War das vergangene Jahr das bislang erfolgreichste in Deiner Karriere?

Giesinger: Das Durchbruchsjahr 2016 war auch nicht schlecht. Das war unglaublich – wie eine Achterbahn. Du musst immer wieder checken: Passiert das gerade wirklich oder ist alles nur ein Riesentraum? Im Jahr 2016 haben wir 200 Shows gespielt. Vom Unterwegssein und vor wie vielen Leuten wir gespielt haben, da war 2017 aber auf jeden Fall das erfolgreichste Jahr.

Mein Auftritt beim ‚Fest‘ in Karlsruhe – das war der Oberwahnsinn

Was war das bislang größtes Erlebnis als Künstler?

Giesinger: Mein Auftritt bei „Das Fest“ 2016 in Karlsruhe. Das war der Oberwahnsinn. Da hat alles gepasst: Wetter super, Wahnsinnsstimmung und bei mir das Gefühl: Endlich stehe ich auf dieser Bühne. Da hätte ich mal wieder Lust drauf. Früher stand ich immer vor der Bühne und habe die Bands bewundert, die beim „Fest“ spielten.

Gibt es was, was Du von der alten Heimat ganz besonders vermisst?

Giesinger: Das Klima, das gute Essen und den Dialekt. Ich bin jetzt seit drei Jahren in Hamburg, wenn ich aber wieder Badener babbeln höre, dann geht das Herz auf. Das hat irgendwie auch was mit dem Menschenschlag zu tun. Man kommt hierher, weil man verwurzelt ist, das ist Heimat und wird es für mich immer bleiben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich in einigen Jahren zurückkehre.

Was war ausschlaggebend für den Wechsel nach Hamburg?

Giesinger: Ich hatte immer meinen engsten Umkreis in der Nähe. Dann sind alle auf einen Schlag nach Hamburg gezogen. Ich fand die Stadt eh schon immer interessant.

Du weißt, wie hart man arbeiten muss, um im Musikgeschäft Fuß zu fassen und bist jetzt in der Jury bei der Castingshow „The Voice Kids“. Worauf kommt es an, wenn man als Künstler durchstarten möchte?

Auf die Motivation und den Willen kommt es an

Giesinger: Auf die Motivation und den Willen, das wirklich durchzuziehen. Wenn man nur halb daran glaubt und sagt, na, ich probier’ das mal, dann ist die Chance, dass es in die Hose geht, groß. Du brauchst den unabdingbaren Willen, das ganze Ding durchzuziehen – komme was wolle! Du wirst zwar viele Backpfeifen bekommen, aber Du musst dich immer wieder aufrappeln, auch wenn man nur vor 50 oder 60 Leuten spielt. Diese Phase muss man überstehen. Man braucht zudem gute Leute um sich herum und sollte eigene Songs schreiben. Also: Dranbleiben! Man darf sich auch bei Leuten, die besser sind, was abgucken. Nur so kommt man auf das nächste Level.

Gibt es ein Vorbild für Max Giesinger?

Giesinger: Ich war immer ein großer Bewunderer von Queen. Sonst gibt es einige Künstler, von denen ich Alben gut finde, aber ich bin nicht so der Fan-Boy.

Zu Max Giesingers Tätigkeit als Verkäufer für Karaoke-Geräte vor Jahren bei der Verbrauchermesse offerta in der Messe Karlsruhe gibt es auf Youtube ein Video. „Da singe ich einen Song der No Angels“, erinnert sich der aus Waldbronn stammende Wahl-Hamburger im BNN-Gespräch. „Damals bin ich durch die Halle gelaufen und habe gedacht: Hier wirst du niemals spielen.“ Doch es kam bekanntlich anders. Nach Auftritten im „Tollhaus“ in Karlsruhe, beim Open-air „Das Fest“ in der Fächerstadt oder im Festspielhaus Baden-Baden durfte Giesinger jetzt auch in der dm-Arena sein Publikum rocken.