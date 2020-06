Permanentes Tempo-30-Limit in Durlach wird konkret

Anzeige

Wer in Karlsruhe an einer Bundesstraße wohnt, leidet in der Regel unter schier erdrückendem Verkehrslärm. Nun ist Erleichterung in Aussicht: Ein weiteres Mal – diesmal aber konkret – wird über die B3 gesprochen, die durch Durlach führt.

Auf ihrem hübschen Balkon im ersten Stock an der B3 in Durlach sitzt Annette Kunz selten. Und nachts kann sie nur davon träumen, bei offenem Fenster zu schlafen. Auf der Bundesstraße unterhalb des Turmbergs ist zu viel Verkehr. Vor allem Lastwagen sind ihr Problem. Sie dröhnen und blasen Diesel in die Luft.

Manchmal merkt Kunz, die seit zwölf Jahren an der Badener Straße wohnt, wie das Bett vibriert, wenn ein Lkw vorbeifährt. Es sei schlimmer geworden, findet die Frau und ergänzt: „Einer Freundin, die an der Ortsdurchfahrt in Wolfartsweier wohnt, geht das genauso.“

Viele Karlsruher teilen diese Einschätzung. Die Verkehrsbelastung gerade durch Lkw nehme spürbar zu, sagen Betroffene auch an Michelin- und Eckener Straße, Rheinhafen- und Daxlander Straße, an der B 36 Richtung Neureut oder den zentralen Verkehrsachsen vieler Stadtteile, die früher eigenständige Orte waren.

Ein Allheilmittel zur Abhilfe gibt es bisher nicht. Tempolimits bei Nacht oder rund um die Uhr sind ein Werkzeug, Durchfahrverbote für Lkw ein anderes. Letzteres ist allerdings ein stumpfes Instrument, auch in und um Karlsruhe. Denn schwere Fahrzeuge dürfen als Anlieger dann doch passieren. An dieser Regelung scheitern selbst gezielte Kontrollen. Verstöße lassen sich zu selten hieb- und stichfest nachweisen.

Auch Temporeduzierungen sind kein Patentrezept. An der B3-Ortsdurchfahrt in Durlach stehen zwischen Bergfriedhof und Rommelstraße längst viele Schilder mit schwarzer 30 im roten Kreis. Das Limit soll die Anwohner vor Lärm schützen. Es gilt bisher von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, nur im zentralen Abschnitt rund um die Uhr.

Tagsüber fahren Autos und Lkw dort zeitweise auch nicht wesentlich schneller, denn oft sind auf der B3 mehr Fahrzeuge unterwegs, als der Platz hergibt. Nachts aber sind Raser unterwegs, so Kunz, bremsen vor dem Blitzer und treten danach wieder hörbar aufs Gas.

Diese Realität beschäftigt viele betroffene Karlsruher, aktuell aber auch intensiver als sonst Kommunalpolitiker, Verkehrsplaner und weitere Zuständige in den Behörden.

Denn seit Monaten arbeitet Karlsruhe an einem schärferen Schutz der Städter vor Verkehrslärm. Grundlage für Maßnahmen ist, welche Belastungen per Rechenmodell ermittelt werden.

Die neue Version des Plans gegen Lärm in der Stadt sieht vor, auf der B3 in Durlach, der Badener Straße und Grötzinger Straße, ganztägig ein Tempo-30-Limit zu verhängen, verrät die Stadtverwaltung. Den begrenzten Einblick in die Planung verdanken Interessierte einer Anfrage der Durlacher Grünen im Ortschaftsrat.

Die Stadtverwaltung verspricht in ihrer Antwort erste Ergebnisse „in den kommenden Wochen“. Dann folgt allerdings eine längere Abstimmungs- und Genehmigungsphase. Sobald das Regierungspräsidium grünes Licht gebe, werde das neue Limit umgehend umgesetzt, so die Stadt.

Dann fährt hoffentlich wenigstens niemand mehr mit Tempo 70 durch. Annette Kunz, Anwohnerin der B 3 in Durlach

„Ich glaube, dass es etwas bringt, wenn hier permanent Tempo 30 gilt“, sagt Annette Kunz. „Dann fährt hoffentlich wenigstens niemand mehr mit Tempo 70 durch, sondern mit 45 oder 50.“

Außerdem wäre sie froh, wenn der Blitzer weiter in der Mitte stünde statt erst kurz vor dem Ortsausgang. Der Durlacher Ortschaftsrat behandelt das Tempolimit für die B3 öffentlich in der Sitzung, die am Mittwoch, 24. Juli 2020, um 17 Uhr in der Karlsburg beginnt.