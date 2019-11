Anzeige

Der Tierschutz steht seit 2002 als Staatsziel im Grundgesetz. Und Tiere haben Rechte, die im Tierschutzgesetz verankert sind. Aber können Tiere diese Rechte auch einklagen? Können sie vor Gericht ziehen und ihre Halter verklagen?

Ja, sagt die Tierschutzorganisation „Peta“. Im Namen aller in Deutschland gehaltenen rund 22 Millionen männlicher Ferkel, die noch immer jährlich ohne Betäubung kastriert werden, reichte die Organisation am Dienstag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde ein.

Nach ihrer Ansicht sind die Fristverlängerung der betäubungslosen Kastration männlicher Ferkel sowie die ab dem kommenden Jahr zugelassene Betäubung der Tiere mit dem umstrittenen Narkosegas Isofluran verfassungswidrig.

Aktivistinnen mit Tiermasken

Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, schlüpften mehrere Aktivistinnen von „Peta“ in Kostüme mit Tierköpfen als Maske und forderten auf Schildern unter anderem: „Grundrechte für Tiere!“, „Klagerechte für Tiere!“ oder „Recht auf Unversehrtheit!“

Juristisches Neuland

Mit ihrer Beschwerde betritt „Peta“ juristisches Neuland. Noch nie hat in Deutschland ein Tier vor einem Gericht geklagt. „Wenn man Tieren ein eigenes Recht zuspricht, müssen sie es auch einfordern können“, sagte Christian Arleth, der Syndikus-Rechtsanwalt bei „Peta“. Das Tierschutzgesetz lege eindeutig fest, dass niemand einem Tier „ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen dürfe“. Dieses Recht stehe bislang allerdings nur auf dem Papier und sei bloße Symbolpolitik.

Es müsse endlich anerkannt werden, dass Tiere nach dem geltenden Recht „grundrechtsfähige Rechtssubjekte“ sind, erklärte Arleth. Verfasst hat die Beschwerde die renommierte Umweltrechtsanwältin Cornelia Ziehm. Nach ihrer Ansicht müssten Tiere als klagefähige „nichthumane Rechtspersonen“ anerkannt werden.

Wir fordern nur das ein, was heute schon im Gesetz steht

Ob das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde annimmt, ist offen. Arleth schätzt die Chancen allerdings als „gut“ ein: „Wir fordern nur das ein, was heute schon im Gesetz steht.“ Schließlich hätten auch Aktiengesellschaften oder GmbHs ein Klagerecht. Sollten die Hüter der Verfassung gar im Sinne der Tiere entscheiden, hätte dies „weitreichende Konsequenzen“ für die gesamte Tierhaltung in Deutschland, sagte der Rechtsanwalt.

Präzedenzfall aus Buenos Aires

Es gibt bereits Präzedenzfälle: So sprach ein Bezirksgericht in Buenos Aires im Januar 2015 die 1986 im Rostocker Zoo geborene Urang-Utan-Dame Sandra frei und entließ sie aus ihrer über 20-jährigen Gefangenschaft im Zoo von Buenos Aires.