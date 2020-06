Pflanzenkunst aus Karlsruhe: Freds luftiges Leben auf dem Moosplaneten

Anzeige

„Sind die echt?“ und „Wie gießt man die denn?“ fragen die meisten, wenn sie zum ersten Mal einen Moosplaneten sehen. Beim Anblick der hängenden Kugeln, aus denen kleine Pflanzen emporwachsen, kommt schnell auch die Frage auf, welche geheimnisvolle Kunst wohl dahintersteckt.

Bei „Mari Moosplaneten“ in der Südweststadt hängen die Mini-Gewächse in einem großen Schaufenster des Ladengeschäfts. Und führen ein ziemlich abgehobenes Leben, das im Gegensatz zu ihren Artgenossen, den Topfpflanzen, so gar nicht bodenständig ist.

Moos schützt die Wurzeln vor dem Austrocknen

Sie schweben auf botanischer Wolke Sieben, spötteln in luftiger Lage den Gesetzen der Schwerkraft. Botanik und Philosophie? Richtig: Die Methode stammt aus Japan. Beim Kokedama („Moosball“) werden Pflanzen, typischerweise Bonsais, in einen Erdklumpen gepackt und an Schnüren schwebend aufgehängt. Ein Mäntelchen aus Moos schützt die Wurzeln im Erdplanet vor dem Austrocknen.

Ähnlich fasziniert, wie viele Karlsruher beim Vorbeigehen an dem Schaufenster wohl sind, war die gebürtige Karlsruherin Marisa, als sie vor ein paar Jahren im Urlaub zum ersten Mal einen Moosplaneten erblickte. „Ich habe mir das genauer angeschaut und angefangen, eine Methode zu entwickeln“, erzählt Marisa, die hauptberuflich als Requisiteurin für Film- und Fernsehproduktionen in Köln arbeitet.

Sie habe die Planeten immer wieder auseinandergenommen und analysiert, für jede Pflanze die optimale Mischung aus Erde, Gesteinssubstrat und Torf ermittelt, mit der sie im Moosplanet ein möglichst langes und glückliches Leben führen kann.

Palmen und Sukkulenten siedeln über auf Moosplaneten

Sukkulenten eignen sich wegen ihrer Robustheit gut, aber auch andere Arten wie Kakteen oder Palmen lassen sich überzeugen, auf den Moosplaneten umzusiedeln. Sechs Jahre lebt der älteste, von dem Marisa weiß. Sobald die Pflanzen bei den Besitzern hängen, sind sie abhängig von deren Fürsorge.

Viel brauchen sie nicht – hin und wieder einen kleinen Sprühnebel, alle paar Wochen ein Tauchbad. „Sie werden total gerne verschenkt, zum Beispiel kürzlich zum Muttertag“, sagt Marisa. „Und es ist ein Produkt, das auch Männern gefällt.“ Oft seien sie es, die auf Märkten verwundert am Moosplaneten-Stand stehen bleiben.

Das passiert auch am Schaufenster des Ladengeschäfts in der Friedenstraße. „Die witzigen Namen bringen die Leute zum Schmunzeln“, sagt Vicky, die den Laden leitet. Eine Echeverie namens Fred gibt es da. Sein leicht rosa getöntes Pendant heißt Frieda.

Die Gefleckte Efeutute (Scindapsus pictus) lässt sich gerne hängen. Als Moosplanet trägt sie folgerichtig den Namen Hangover. Keine vollständige Pflanze, aber dennoch überlebensfähig auf dem Planeten Kokedama, ist der Heartbreaker, das herzförmige Blatt einer Hoya kerrii.

Das L-förmige Ladengeschäft wird gemeinsam mit einem Impro-Theater und einem Yogastudio genutzt – die liegen jenseits des Raumtrenners, der das Planetenreich markiert. Dort wird mittwochs und samstags nicht nur ausgestellt und verkauft, sondern auch produziert.

Gründerin Marisa ist nicht mehr so oft in Karlsruhe, dafür bekommt Vicky freiwillige Unterstützung von Lisa, die wie sie Erzieherin ist. „Es tut einfach gut, mit den Händen etwas zu erschaffen“, sagt Lisa.

Moosplaneten als kreativer Ausgleich zum Hauptjob

Das beginnt schon beim Kneten der Erdmischung zu einer festen Kugel, die auch in ihrer Größe auf die pflanzliche Bewohnerin abgestimmt ist. Wie im Blumentopf wird mit dem Finger ein Loch in die Erde gedrückt, in das die Wurzeln hineinpassen.

Dann wird das Moosmäntelchen drumherum gelegt und mit Bindfaden fixiert. Ganz zum Schluss kommt eine Schere zum Einsatz: Lisa stutzt kleine überhängende Moosblättchen und frisiert so die klare Kontur des Moosplaneten. Als Aufhängung wird mit wenigen Makramee-Knoten ein Körbchen aus Textil- oder Lederbändern geknüpft.

Für die drei Frauen ist die Moosplaneten-Produktion der wohl schönste Nebenjob der Welt. „Die Planeten sind ein schöner Ausgleich, weil sie etwas Beruhigendes haben“, sagt Vicky. Um mittwochs im Laden sein zu können, hat sie sogar ihre Arbeitszeit in der Kita umstrukturiert.

„Es ist eine sehr befriedigende Arbeit, weil man sieht, wie etwas entsteht“, sagt Marisa. „Und die Moosplaneten wollen ja auch nichts von einem, außer ein bisschen Wasser und Zuneigung.“