Pflege-Fachkräfte werden in Karlsruhe und der Region dringend gesucht

Für die Pflegeheime in der Region werden dringend Kräfte mit Erfahrung gesucht. Über das Internet sollen sich auch Personen melden, die derzeit in anderen Berufen tätig sind, machen Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup und Landrat Christoph Schnaudigel deutlich.

Die Kliniken in Karlsruhe und der Region bereiten sich nach den Worten von Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup professionell, zügig und kompetent auf eine mutmaßlich wachsende Zahl von Covid-19-Patienten vor.

Intensiv-Kapazitäten können laut Mentrup noch deutlich erhöht werden

Man könne die Zahl der Intensiv-Kapazitäten noch deutlich erhöhen, bevor man an Grenzen stoße, sagte der Oberbürgermeister mit Blick auf das Städtische Klinikum Karlsruhe. Dort stehen weiterhin drei Intensivbetten für Patientinnen und Patienten aus dem Elsass zur Verfügung. Bislang wurden dort insgesamt fünf an Covid-19 erkrankte französische Staatsbürger behandelt.

Nicht aktive Pflegekräfte können sich über Online-Portal melden

Unterdessen bereiten Corona-Infektionen in den Pflegeheimen der Region zunehmend Sorge. Ein Großteil der weiter steigenden Infektionen sei auf das Geschehen in den Pflegeheimen zurückzuführen, erklärte Landrat Schnaudigel. Neben den dort lebenden Senioren seien auch die Pflegekräfte betroffen. Zusammen mit OB Mentrup appellierte Schnaudigel an Pflegepersonal, das derzeit nicht in der Pflege eingesetzt ist, sich zu melden.

Alle derzeit nicht in der Pflege aktiven Pflegekräfte sowie Angehörige pflege-naher Berufsgruppen sollten unterstützend tätig werden. „Insbesondere in besonders gefährdeten oder bereits vom Virus betroffenen Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen hilft jetzt jede kundige Hand“, appellieren sie. Melden kann man sich online für die Stadt und für den Landkreis.

Oberbürgermeister und Landrat appellieren an Haus- und Fachärzte

Oberbürgermeister und Landrat appellieren auch an die Hausärzte, in ihrem Engagement in den Heimen nicht nachzulassen. Wichtig sei auch das Engagement etwa niedergelassener Urologen in den Heimen. So werde sichergestellt, dass beispielsweise der Wechsel eines Blasen-Katheters an Ort und Stelle erfolge, ohne dass die betagten Heimbewohner dafür in ein Krankenhaus müssen, wo ebenso Infektionsgefahr herrscht.

Ebenfalls benötigt würden ehrenamtliche Kräfte der Rettungsorganisationen. Sie könnten etwa in einer Task-Force tätig werden, die einspringt, sobald ein größerer Teil von Heim-Mitarbeitern von Covid-19 betroffen und nicht mehr arbeitsfähig ist.

In drei Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen in Stutensee-Friedrichstal, Stutensee-Blankenloch und Bretten-Neibsheim sind Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten, die neben Bewohnern auch Pflegekräfte betreffen. Die betroffenen Pflegeheime werden bevorzugt mit Schutzmaterialien beliefert.