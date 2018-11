Karlsruhe: Geld aus Geldausgabeautomaten in Postbankfiliale gestohlen

Anzeige

Am späten Montagabend gelang es bislang Unbekannten einen hohen Geldbetrag aus einem Geldausgabeautomaten der Postbank im Vorraum der Filiale in Karlsruhe-Durlach in der Gritznerstraße zu entwenden.

Wie die Täter an die vier Geldkassetten gelangten, ist aktuell noch unklar. An dem Geldausgabeautomaten konnte die Polizei keine Aufbruchspuren feststellen. Personen, die am Montagabend bei der Postbankfiliale

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung

zu setzen.

(ots/bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4111198