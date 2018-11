Einbruch in Wohnhaus in Karlsruhe-Daxlanden

Schmuck, Geld und Elektrogeräte im Wert von zehntausend Euro haben Diebe am Donnerstag bei einem Einbruch in Karlsruhe-Daxlanden erbeutet. Die Polizei bittet auf der Suche nach den Tätern um Hinweise.

Die Einbrecher stiegen über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Karlsruher Lindenallee ein, meldet die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach bisherigem Ermittlungesstand gelangten die Diebe am Donnerstag zwischen 8.15 Uhr und 18.30 Uhr in das Haus. Drinnen durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Mit ihrer Beute verschwanden die Diebe dann auf dem gleichen Weg, wie sie hineingekommen waren: Durch das Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses.

Die Polizei bittet um telefonische Hinweise unter der Nummer 0721/666-3611.