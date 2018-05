Polizei sucht mit Foto nach vermisstem 12-Jährigen

Die Polizei sucht seit dem 9. April nach dem 12-jährigen Marvin Jamal Huwald aus Neukirchen-Vluyn. Der 12-Jährige lebt in einer Wohngruppe und ist am 9. April dort nicht hin zurück gekehrt. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich in Karlsruhe aufhalten könnte.

Beschreibung des 12-Jährigen

Der Minderjährige ist 1,60 m groß, hat eine schmächtige Statur, kurze, dunkelblonde Haare und braune Augen. Zuletzt trug er eine weiß-graue Jogginghose mit passendem Oberteil.

Wer hat den Jungen gesehen?

Da die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zum Auffinden des Schülers führten, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach ihm und bittet um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort: Polizei in Neukirchen Vluyn (Tel.: 02845 / 3092-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.