Posaune, Pils und Party pur

Anzeige

Ganz schön was los in und um Karlsruhe! Dieses Wochenende ist die Auswahl an Veranstaltungen groß – von Posaunenklängen über ein Wissenschaftsfestival bis zum Durlacher Altstadtfest. Wer unter freiem Himmel essen, trinken oder feiern will, findet hier das passende Event.

Für Musikliebhaber

Eine große Sommerparty im Kurgarten vor dem Baden-Badener Kurhaus mit kulinarischen Köstlichkeiten und Live-Musik gibt es vom Donnerstag, 4., bis Sonntag, 7. Juli, bei den Sommernächten Baden-Baden.

Donnerstag, 04.07.2019

16.00-17.30 Uhr Suntears

19.00-22.00 Uhr Cover Queen

Freitag, 05.07.2019

16.00-18.00 Uhr TipToe Quartett – Swing, Jazz & Soul

20.00-23.00 Uhr Michael Jackson Tribute

Samstag, 06.07.2019

12.00-14.00 Uhr HM Big Band

14.30-16.00 Uhr Acoustic Soul Trio

16.30-18.00 Uhr Romeo Franz Ensemble

19.30-20.30 Uhr Kuult – Deutsch-Pop-Rock

20.30-23.00 Uhr Robbie Williams Experience

Sonntag, 07.07.2019

12.00-14.00 Uhr West Vancouver Youth Band

15.00-17.00 Uhr Joel Locher Quartett feat. Scott Hamilton

19.00-22.00 Uhr PHIL

Für Bierfans

„Hoch die Krüge“ heißt es von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juli 2019, auf dem Rastatter Marktplatz.

Über 300 verschiedene Biere können Fans des Hopfengetränks auf den Rastatter Biertagen probieren. Vom original Rastatter Franzbier über belgisches Fruchtbier bis hin zu asiatischem Tiger-Beer. Ebenso kündigt der Veranstalter vielfältige, kulinarische Gaumenfreuden an.



Für Kulturliebhaber

Schlemmen, Feilschen und Musik genießen – die Karlsruher Nordstadt feiert. Das Kulturhaus Mikado lädt am Samstag, 6. Juli ab 15 Uhr zum Sommerfest ein und bietet seinen Gästen neben Essens- und Flohmarktständen auch Live Musik einer Open Air Bühne. Um 18 Uhr startet die die Band Smiley Connection mit groovigem Pop-, Funkrock- und Jazzrock, anschließend gibt es rhythmischen Latin Sound von den Guarangos. Den Abschluss machen die Pantasonics mit einem Genremix aus Dirty Reggae Balkan und Funk.

Für Wissensdurstige

Karlsruhe ist eine Stadt der Wissenschaft und lässt bereits seit letztem Samstag alle Neugierigen daran teilhaben. Besucher des Wissenschaftsfestivals EFFEKTE können auf unterschiedlichste Weise Forschung und Highlights aus der Wissenschaft entdecken. Die letzten Tage des Events halten noch zahlreiche Programmpunkte bereit: vom Wissenschafts-Kabarett über eine 3D-Hologramm-Show, Talkrunden und Live-Painting-Aufführung mit der weltweit ersten künstlich-intelligenten Muse. Das Festival läuft noch bis Sonntag 22.30 Uhr. Das volle Programm und viel mehr in der BNN-Sonderbeilage.

Für Kinder

Breakdance, Graffiti und DJs gibt es am Samstag, 6. Juli, von 12 bis 20 Uhr beim HipHop-Elements-Festival des Kinder- und Jugendzentrums Specht in Ettlingen.

Für Abkühlung mit Wasserbomben sorgen Jung und Alt beim Kinder-Summer-Splash am Sonntag, 7. Juli, ab 13 Uhr im Biergarten der Alten Hackerei in Karlsruhe.

„Ein klingender Sommertag“ ist das Motto des zweiten Kinderkonzerts des Theaters Pforzheim am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr. Tickets gibt es unter www.theater-pforzheim.de.

Für Freunde der Posaunenmusik

Unter dem Motto „Lasst uns miteinander“ findet vom Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7.Juli, der 29. Badische Landesposaunentag in Bruchsal statt. Tausende Bläserinnen und Bläser aus ganz Baden werden für die traditionelle Großveranstaltung nach Baden pilgern. Musikliebhaber können nicht nur zahlreiche Konzerte besuchen, sondern sich auch am „Markt der Möglichkeiten“ an Ständen von Instrumentenbauern, Verlagen und kirchlichen Einrichtungen informieren. Das gesamte Programm und alle Veranstaltungsorte gibt es hier.

Für Straßenfestgänger

Im Freien feiern – das ist am Freitag, 5. Juli, und Samstag, 6. Juli, im historischen Stadtkern Durlachs möglich. Mit einem vielfältigen Angebot an Unterhaltung zieht auch in diesem Jahr wieder das Altstadtfest viele Gäste aus der ganzen Region an. Einen Übersichtsplan und alle Programmpunkte gibt es online (Anzeige).