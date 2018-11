Anzeige

In unserer neuen Rubrik „Top Ten“ präsentieren wir jeden Dienstag eine Liste mit zehn ausgewählten Orten, Dingen, Empfehlungen oder Herzensangelegenheiten aus der Region. In dieser Folge wird es besonders süß. Die BNN stellen die zehn (unserer Meinung nach) verführerischsten Geschäfte für Pralinen vor. Die Reihenfolge enthält dabei keine Wertung.

Pralinen und mehr: 1. Schokoladen-Boutique Pralina

Eine Boutique für Schokolade – das klingt nach einem Traum für jeden Kakao-Liebhaber. Über 100 Pralinen und über 150 Tafeln Schokolade warten bei Pralina in der Karlsruher Herrenstraße darauf, in den Warenkorb von Naschkatzen zu wandern. Für jeden Geschmack gibt es ausgewählte Produkte, wie etwa Früchte in Schokolade, Trüffel oder Gebäck.

Die Schokoladen-Boutique ist Montag bis Samstag von 10.15 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Pralinen und mehr: 2. Anjas Schokostübchen

Schokolade in jeder Form gibt es in Anjas Schokostübchen in Achern. Einer großen Auswahl an Trüffeln, Pralinen, Schokolade – aus eigener Herstellung – und vielem mehr begegnen Kunden in dem Laden in der Oberacherner Straße.

Anjas Schokostübchen ist Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag bis 17 Uhr sowie Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Pralinen und mehr: 3. Ettli Kaffee

In erster Linie ist Ettli Kaffee – Kaffeerösterei und Teehaus – nicht gerade für Pralinen bekannt. Doch in den Filialen am Ludwigsplatz in Karlsruhe sowie in der Leopoldstraße in Ettlingen finden sich zudem süße Naschereien wie Fruchtgummis oder hübsch verpackte Schokoladen, die sich bestens als Geschenk etwa zu Weihnachten oder Muttertag eignen.

Die Ettli-Filiale in Ettlingen ist Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Mittwoch ab 8.30 Uhr sowie Samstag von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet. Die Filiale in der Erbrpinzenstraße Karlsruhe ist Montag bis Freitag von 8 bis 19 sowie Samstag ab 9 Uhr geöffnet.

Pralinen und mehr: 4. Patisserie Ludwig

Bekannt ist die Patisserie Ludwig in Karlsruhe vor allem für ihre leckeren Törtchen. Doch die Auslage in den Geschäften in der Waldstraße sowie am Stadtgarten bieten Einiges mehr: In den Regalen stehen kleine Dosen mit verschiedenen Nüssen, Keksen und modern verpackten Schokoladen. Die Pralinen sind ein wahrer Hingucker – und ein Genuss.

Die Patisserie ist an beiden Standort Dienstag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr, in der Waldstraße zusätzlich Sonntag und Feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Pralinen und mehr: 5. Feinkostinsel

In den Regalen der Feinkostinsel in Rastatt muss sich das Süße zwar den Platz mit anderen Spezialitäten teilen. Doch wer in der Barockstadt auf der Suche nach ein paar Pralinen oder einem süßen Aufstrich ist, sollte einen Besuch in der Schloßstraße erwägen.

Die Feinkostinsel ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag bis 14 Uhr geöffnet.

Pralinen und mehr: 6. Böckeler

Gleich dreimal ist die eigentliche Konditorei Böckeler in der Region vertreten: in Baden-Baden, Bühl und Karlsruhe. Wer denkt, dass sich der Besuch nur für Kaffee und Kuchen lohnt, liegt falsch. Schokolade mit Mandeln und Pistazien, Pralinen mit Alkohol oder französische Macarons: Die Auswahl neben dem Tresen ist umfangreich, die Rezepte ohne künstliche Aromen oder Zusatzstoffe.

Die Böckeler-Filiale in Baden-Baden ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, Samstag bis 18 Uhr sowie Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr. Die Filiale in Bühl ist Montag bis Freitag von 7.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 6.30 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Karlsruher Filiale ist Montag bis Samstag von 9 bis 18.30 Uhr sowie Sonntag ab 9.30 Uhr geöffnet.

Pralinen und mehr: 7. Terrona Tee & Feinkost

Wer auf der Suche nach Schokolade ist, die es nicht überall gibt, wird auch am Marktplatz in Bretten fündig. Dort versteckt sich Terrona Tee und Feinkost – mit belgischen Pralinen von Selectinas, deutschen von Peters, Bio-Schokolade aus Griechenland oder hausgemachten Leckereien.

Terrona ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag 9 bis 13.30 Uhr geöffnet.

Pralinen und mehr: 8. Zuckerbecker

Kreativ geht es am Werderplatz in Karlsruhe zu. Dort zaubert der Zuckerbecker süße Kreationen und eigene Rezepte, sogar die Lieblingsschokolade von Kunden. Die Bruchtafeln und Pralinen etwa aus Nougat und Marzipan sind hausgemacht und außergewöhnlich dekoriert. Aber auch Produkte anderer Hersteller wie zuckrige Aufstriche oder Naschereien verführen zum Zugreifen.

Der Zuckerbecker ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag je von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr, Mittwoch und Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Pralinen und mehr: 9. Patisserie Mathilde

Wie ein kurzer Einkaufstrip nach Frankreich: Wer in der Patisserie Mathilde in der Lange Straße Baden-Baden Nüsse in Schokolade, Macarons oder Meringues shoppen möchte, muss aufpassen, sich nicht von den Törtchen und Gebäckstücken im Café ablenken zu lassen.

Die Patisserie ist Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 9 Uhr geöffnet.

Pralinen und mehr: 10. La casetta del caffè

Whiskey und Schokolade? Im La casetta del caffè wird aus dieser Kombination mitunter sogar ein richtiges Event. Das Geschäft in der Bahnhofstraße in Weingarten lockt aber auch ohne Veranstaltungen – mit Gugelhupf-Pralinen, Schokolade zum Trinken und qualitativ hochwertigem Kakao, der verwendet wird.

La casetta del caffè ist Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr sowie Samstag bis 13 Uhr geöffnet.

Viele der Geschäfte für Pralinen, Schokolade und Co. haben neben dem Verkauf im Laden auch einen Online-Shop, über welchen die süßen Artikel zu kaufen sind.