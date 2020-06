Prickelnde Baby-Quallen ziehen in Karlsruher Spezialbecken ein

Anzeige

Der Quallenkreisel im Naturkundemuseum am Friedrichsplatz in Karlsruhe rangiert auf der Beliebtheitsskala der Besucher weit oben. Nun steht dort ein Wechsel an. Eine große Gruppe transparenter Ohrenquallen räumt den prominenten Platz am Zugang zum Haibecken.

Die Riffhaie ziehen unruhig durch ihren Riesenpool im weitläufigen Westflügel. Auch die leuchtend blauen Paletten-Doktorfische drehen aufgeregt Kreise im XXL-Korallenbecken. Da: Endlich rückt der Tierpfleger Alex Mendoza mit leckeren Happen und Häppchen für alle an. Frischer Blattsalat ragt aus dem Futtereimer.

Umzug bei den Quallen in Karlsruhe

Noch eine Portion für die regenbogenbunte Besatzung am Korallenriff, dann wendet sich der Aquaristikfachmann dem Quallenkreisel zu. Dort kümmert er sich jetzt um einen Umzug. Eine große Gruppe transparenter Ohrenquallen räumt den prominenten Platz am Zugang zum Haibecken.

Die Nachfolger in der Dauerausstellung „Form und Funktion – Vorbild Natur“ sind ebenfalls auffallend hübsch. Gepunktete Wurzelmundquallen heißen sie auf deutsch, ihr wissenschaftlicher Name ist Phyllorhiza punctata. 30 Babys dieser größten Schirmquallenart der Welt kreiseln künftig vor den Augen der Zuschauer in der künstlich hergestellten, permanenten Strömung.

Viel Licht für die Schönen aus der Südsee

Die Tiere sind ständig in leichter Bewegung und schlucken Plankton. Das Licht im raffiniert konstruierten Spezialbecken für Quallen hat Mendoza zusammen mit seinem Kollegen Michael Speck schon umgestellt auf die Bedürfnisse der schwebenden Schönen aus der Südsee.

Doch zunächst gehört alle Aufmerksamkeit noch einmal den Ohrenquallen. 150 Exemplare lassen sich durch das tiefblau leuchtende Becken ohne Ecken treiben. Alles Auslaufmodelle: Alex Mendoza wird gleich jedes einzelne Tier mit der Hand abfischen.

Zwei weiße Fässer aus Plastik zieht der Tierpfleger auf Rollbrettern zum Quallenkreisel. Klares Wasser schwappt darin. Es ist wohltemperiert und in Salzgehalt und Wasserwerten so zusammengesetzt, dass der Umzug den schwabbeligen Tieren keinen Schock versetzt.

Hinter der weißen Schalwand des Schauaquariums verbergen sich die dreifach verglasten Wasserbecken sowie Aufbauten und Treppenstufen aus Stahl. Vier steile Stufen steigt Alex Mendoza hoch. Hier hält er nur noch einen kleinen Eimer in der Hand.

Per Hand werden die Quallen aus dem Aquarium gehoben

Was folgt, ist durch die Frontscheibe des Quallenkreisels gut zu beobachten, aber nichts für schwache Gemüter. Mit der bloßen Hand hebt der Tierpfleger, von dem nur der Unterarm zu sehen ist, eine Qualle nach der anderen aus ihrem künstlichen Lebensraum.

Eine spannende halbe Stunde lang staunen Kinder vor der Scheibe. Erwachsene gehen fasziniert zu ihnen in die Knie. Vor ihren Augen verschwinden die Tiere scheinbar wie von Geisterhand aus der Schau.

Wer schon einmal Götterspeise mit den Fingern geschöpft oder eingeweichte Gelatineblätter mit der Hand ausgedrückt hat, kann sich gut vorstellen, wie sich eine große Ohrenqualle in der Handfläche anfühlt.

Eine Schleimschicht enthält das Nesselgift. Das ist so schwach, dass es die menschliche Haut nicht durchdringt. Nur an Auge, Nase oder Mund sollte es besser nicht gelangen.

Gepunktete neue Quallen sehen dem Coronavirus ähnlich

Nun kommt die Stunde der Neulinge. Gepunktete Wurzelmundquallen sind zum Glück für Alex Mendoza ebenfalls harmlos. Nur zufällig ähneln sie optisch dem Coronavirus. An ihren Mundröhrenarmen sitzen Nesselzellen, aber die Berührung spürt der Tierpfleger kaum.

Jedes Exemplar hebt Mendoza mit einem ordentlichen Schluck Wasser in den Quallenkreisel um, den er vorher stundenlang blitzblank geputzt hat. Die gepunkteten Quallenkinder werden in den kommenden Monaten rasant wachsen. Innerhalb von zwei Jahren verzehnfachen sie ihre Startgröße. Am Ende haben sie 35 Zentimeter Durchmesser. Manche bringen es sogar auf 70 Zentimeter.

Dennoch passen die Aquarianer höllisch auf, wenn sie in die Becken greifen, um zum Beispiel Scheiben zu reinigen. Die Tentakel reißen schnell ab. Ein Trost: Die fadenförmigen Anhängsel sind offenbar verzichtbar.

Quallen mit rätselhaften Fäden

In der Natur fänden sich Tiere mit und ohne solche zarten Fortsätze, berichtet der Chef der Aquarien des Karlsruher Naturkundemuseums, Hannes Kirchhauser. Über die Funktion der Fäden rätsele auch die Fachwelt noch.

Die große Schirmqualle hat ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet im Pazifik zwischen Australien und Thailand enorm ausgedehnt. Als invasiver Organismus wird sie inzwischen sogar im Mittelmeer gesichtet.

Erfolgreiche Zucht mit Ohrenquallen geht in Karlsruhe weiter

Die Ohrenquallen hingegen sind schon immer an Nord- und Ostsee heimisch. Die Karlsruher Exemplare werden hinter den Kulissen weiter gepflegt. Schließlich betreibt das wissenschaftlich geführte Naturkundemuseum eine äußerst erfolgreiche Zucht mit dieser Quallenart.

Um die 1.000 Quallenbabys haben die Karlsruher erst kürzlich großgezogen und an andere Schauaquarien abgegeben, berichtet Alex Mendoza.