Programmierer und Kreativköpfe treffen sich in Karlsruhe beim „Global Game Jam“

Leon ist mal kurz nach Hause, um eine Bratsche zu holen. Eine Geige hat er nicht. Gemeinsam mit seinem Kumpel Philipp bastelt er in der Nacht auf Sonntag an einem Computerspiel – und dabei ist neben Kreativität auch Improvisationstalent gefragt. Protagonist ihres Spiels ist ein Geigenbauer, der kaputte Instrumente repariert. Idee, Konzept und Umsetzung – alles muss binnen 48 Stunden geschehen.

So wollen es die Regeln des „Global Game Jam“, dessen Karlsruher Auflage am Wochenende gut 65 Kreativköpfe auf der Suche nach Herausforderungen in die Hochschule für Gestaltung (HfG) gelockt hat. Vorgegeben ist dabei nur das Thema: Es soll ums Reparieren gehen. Es folgen am Freitagnachmittag ein kurzes Brainstorming und die Vorstellung der Ideen. Dann begann schon die Arbeit.

Auf zu Tischen umfunktionierten Bühnenelementen sammeln sich Laptops und Bildschirme. Daneben stehen Energydrinks, aber auch Wasser oder Club Mate. In der Ecke liegt eine Luftmatratze. Vor den Rechnern sitzen Frauen und Männer mit Dreadlocks, mit Hemd und Krawatte oder bequem in der Jogginghose. Seit gut 30 Stunden arbeiten sie alleine oder in Teams an ihren Projekten. „Von der Grundidee ist jetzt nicht mehr viel übrig“, erzählt Philipp schmunzelnd. „Da war das Ziel zu hoch gesteckt, also muss man abspecken.“

Herumexperimentieren und Grenzen austesten

Das mögliche Scheitern nimmt er locker – von einem Wettbewerbsgedanken ist in der HfG ohnehin wenig zu spüren. Es geht ums Herumexperimentieren, ums Grenzen austesten und Gleichgesinnte kennenlernen. „Klar sitzen wir auch mal klischeehaft mit Pizza und Cola die ganze Nacht im Keller“, sagt Informatikstudent Philipp. „Hier ist das Erlebnis cool und der Weg das Ziel.“

Von der lockeren Stimmung und dem gegenseitigen Austausch schwärmt Jerome Nguyen, der die Veranstaltung zum zweiten Mal organisiert. Mit dabei sind längst nicht nur Informatiker. „Programmieren ist bei der Spielentwicklung nur die halbe Wahrheit“, sagt Nguyen. Gefragt sind auch Grafikdesigner, Zeichner, Geschichtenerzähler und besonders Musiker. „Es wird oft vergessen, wie essenziell Musik und Soundeffekte für ein gutes Spiel sind“, so Nguyen.

Bei Felix trifft er damit auf offene Ohren. Der Informatiker stammt aus einer musikalischen Familie, hat sich vor einigen Jahren eine E-Gitarre gekauft. „Es war ein Fiasko“, sagt er. Doch es wurde besser. Mittlerweile spielt er in seiner eigenen Band. Noch länger als die Musik begleiten ihn Computerspiele. Bis zum Game Jam allerdings eher als Spieler, mit der Entwicklung hatte er nichts zu tun. „Ich war neugierig. Als ich angekommen bin, habe ich den ersten mit einem Namensschild angequatscht“, erzählt er. Und schon war das Eis gebrochen.

Stramme Lernkurve

Mit zwei vorher Unbekannten arbeitet er nun seit 30 Stunden an einem Spiel, in dem der Spieler einen kaputten Westernzug unter Zeitdruck reparieren muss. Felix kümmert sich um die Audio-Effekte und hilft beim 3-D-Design – beides hat er in dieser Form zuvor noch nie gemacht. „Man hat hier eine stramme Lernkurve. Es macht einfach richtig Laune“, sagt er.