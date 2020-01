Prozess um geplanten Kindesmissbrauch: Pädophiler Angeklagte will nur hinter verschlossenen Türen aussagen

Anzeige

Im Revisionsprozess um einen geplanten Kindesmissbrauch im Zusammenhang mit dem Staufener Skandal will der angeklagte 45-Jährige aus Schleswig-Holstein zwar zur Sache aussagen — aber nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Landgericht Karlsruhe hat deshalb an diesem Donnerstagmorgen die Presse und interessierte Zuhörer von Teilen der Verhandlung ausgeschlossen.

Verteidigerin Andrea Combé wollte ursprünglich erreichen, dass die gesamte Gerichtsverhandlung hinter verschlossenen Türen stattfindet, war mit ihrem Antrag aber nicht ganz durchgekommen: Die Aussagen des Angeklagten und eines psychiatrischen Gutachters sollen nun hinter verschlossenen Türen stattfinden. Wie detailliert der Angeklagte den geplanten Missbrauch des neunjährigen Jungen aus Staufen im verborgenen Pädophilen-Netzwerk durchgespielt hatte, wurde für die Öffentlichkeit im Gerichtssaal dargelegt.

Details über geplante Vergewaltigung öffentlich dargelegt

Wie brutal der sadistisch-pädophil veranlagte Mann den kleinen Jungen vergewaltigen wollte, wie er mit Knebel seine Schmerzensschreie unterdrücken wollte — all das hatte der Elektriker exakt mit seinem Chatpartner mit Decknamen „Geiler Daddy“ durchgespielt. Anfangs tauschte sich auch der Ziehvater des Kindes, der Hauptangeklagte im Staufener Missbrauchsfall, mit dem Mann aus Schleswig-Holstein aus.

Nachdem dieser aufgeflogen war, nutzte jedoch ein verdeckter Ermittler der Polizei dessen Identität, um ein Treffen mit dem Pädophilen zu vereinbaren. Mit dem Zug reiste der von sadistischen Vergewaltigungsfantasien besessene Mann 2017 nach Karlsruhe — mit Knebel, Handschellen und Gleitgel im Gepäck und in der laut Gericht festen Absicht, eine brutale Kindesvergewaltigung zu begehen.

Psychiatrischer Gutachter wird aussagen

Der damals 44-Jährige war einschlägig vorbestraft und konsumierte nach Gerichtsangaben in nahezu jeder freien Minute kinderpornografisches Material und masturbierte dazu mehrfach täglich — oft auch in alkoholisiertem Zustand. Bereits im Sommer 2018 hatte das Landgericht den Pädophilen zu acht Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt, doch der Bundesgerichtshof hob dieses Strafmaß auf, nachdem der Angeklagte in Revision gegangen war.

Im ersten Urteil hatte das Landgericht argumentiert, dass eine solch planvolle Verabredung und Reise vom eingeschliffenen Verhaltensmuster des unter „Sexualnot“ stehenden Mannes abweiche und der potenzielle Kindesvergewaltiger — im Bewusstsein des Unrechts — durchaus Nein zum Kindesmissbrauch hätte sagen können.

Nun muss das Landgericht die Frage der verminderten Schuldfähigkeit neu klären. Ein psychiatrischer Gutachter soll dazu an diesem Vormittag aussagen.