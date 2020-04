Radfahrer und Fußgänger in Karlsruhe schreiben ihre Wunschliste für den Stadtumbau

Anzeige

Karlsruhe verspricht, bei der Stadtplanung neue Wege einzuschlagen. Fußgängern und Radfahrern will die Stadt mehr Raum geben. Dazu gehören auch bessere Verbindungen für sicheres und zügiges Fortkommen zu Fuß und per Rad. Bisher wird die Stadtlandschaft da, wo Interessen kollidieren, vor allem Bedürfnissen von Autofahrern gerecht. Um eine Strategie für den Umbau zu entwickeln, haben die Stadtplaner Ideen von Bürgern gesammelt, die zu Fuß und per Fahrrad unterwegs sind. Mehr als 300 konkrete Forderungen, Anregungen und Wünsche sind zusammengekommen.

Der Beteiligungsprozess innerhalb des Stadtbauforums „Neue Wege zu Fuß und per Rad“ läuft. Zwar stockt er momentan, weil die Coronakrise auch die planmäßige fachliche Auswertung der Bürgerwünsche ausbremst. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, wann sich die Strategen im Baudezernat des Rathauses wieder über die lange Themenliste aus dem Beteiligungsprozess beugen.

Mehr zum Thema: „Dem Auto die Fläche wegnehmen“: Stadtbauforum in Karlsruhe diskutiert Verkehrswende

323 Wünsche zum Karlsruher Stadtumbau für Radfahrer und Fußgänger

Exakt 323 Einzelpunkte listet die Übersicht zum Thema „Neue Wege“ auf der städtischen Internetseite auf, einschließlich eventueller Kommentare und Diskussionsbeiträge. Wer sich einliest, erkennt auch schon vor der versprochenen systematischen Ordnung eine Hitliste der Wünsche.

Bemerkenswert: Die 267 aufs Radfahren gemünzten Beiträge und die 56 Einträge zu Fußgängeranliegen überlappen sich in wichtigen Punkten.

Rotlicht und Falschparker bremsen schwächere Verkehrsteilnehmer aus

Was bremst die so genannten „schwachen“ Verkehrsteilnehmer ohne schützende Blechhülle am meisten beim Fortkommen in der Stadt? Was brauchen Radfahrer und Fußgänger, sowohl mit Blick aufs sichere Unterwegssein als auch hinsichtlich der Geschwindigkeit?

Ob mit Fahrrad oder per pedes, die engagierten Bürger stehen zu lange vor roten Ampeln, sehen ihre Wege zugeparkt oder mit anderen Hindernissen zugestellt. Und beide Gruppen wünschen sich, dass Autos mit maximal Tempo 30 an ihnen vorbei und durch die Straßen der Stadt fahren.

Auch interesant: Verschonen Karlsruher Polizisten Falschparker? Student reicht Beschwerde ein

Bei den Ampelschaltungen an Kreuzungen sehen besonders viele Städter Rot, die ihre Wege nicht mit dem Auto erledigen. Sie stören sich häufig an Ampelphasen, die sie systematisch ins Hintertreffen bringen.

Zorn über die „Bettelampel“ und fehlende grüne Wellen

Langes Warten auf Grün ist ein dauerndes Ärgernis und rangiert unter den Top-Themen der Bürgerbeteiligung. Zorn löst bei einigen aus, dass Grünlicht für nicht Motorisierte vielerorts überhaupt erst auf Anforderung per Knopfdruck kommt. „Bettelampel“ nennen die Benachteiligten das.

Radfahrer haben praktisch immer Pech, treffen stets auf Rot und können von einer „grünen Welle“ bisher nur träumen. Andernorts gibt es das: Bei Tempo 20 geht es ohne Zwangsstopp über mehrere Ampeln, wenn die Signale entsprechend programmiert sind.

An schwach befahrenen Strecken seien solche Ampeln mit Druckknopf eine akzeptable Wahl, dann aber als so genannte „Dunkelampel“, fordern die Bürger, die das Stadtbauforum zur Aussage nutzen.

Dunkelampeln leuchten erst auf Knopfdruck. Bleiben sie passiv und damit schwarz, erlaubt das sicheren Verkehrsteilnehmern, die Straße an der Ampel zu überqueren, ohne gegen die Verkehrsregeln zu verstoßen.

Abbiegespur benachteiligt alle ohne Auto

Als chronische Benachteiligung kritisieren ebenfalls beide Gruppen den Ausbau vieler großer Stadtkreuzungen mit separater Rechtsabbiegespur für den motorisierten Verkehr. Im Ergebnis müssen Fußgänger und Radfahrer bis zu drei Querungen mit allen Risiken und Verzögerungen meistern, wo die Autos und Lastwagen privilegiert rollen.

Stellen Sie sich mal vor, man würde Autofahrern zwei Ampelphasen zumuten, um eine Kreuzung zu überqueren. Bernd Lanz, Bürgerstimme im Stadtbauforum „Neue Wege zu Fuß und per Rad“

Diese Benachteiligung fällt noch mehr ins Gewicht, wenn Ampeln die Abläufe takten. „Stellen Sie sich mal vor, man würde Autofahrern zwei Ampelphasen zumuten, um eine Kreuzung zu überqueren“, bringt es Bernd Lanz in einem Eintrag der Bürgerbeteiligung auf den Punkt.

BNN-Radreporter

Dieser Artikel gehört zum BNN-Radreporter, dem neuen E-Mail-Newsletter rund ums Fahrradfahren in Karlsruhe. Alle zwei Wochen kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach: Hier geht’s zur Anmeldung.

Die Extraspuren für Abbieger bringen den zusätzlichen Nachteil mit sich, dass Pkw und Lkw mit höherem Tempo um Kurven biegen, ausgerechnet da, wo besonders viele Verkehrsteilnehmer ungeschützt die Fahrbahn kreuzen.

Kollisionen beim Abbiegen sind eine Hauptursache für Unfälle, bei denen Radfahrer verletzt werden.

Mehr zum Thema: Fahrradunfälle in Karlsruhe: Wo es warum wie oft kracht

Zu wenig Platz für Fußgänger in Karlsruhe

Viel mehr autofreie Zonen in der Stadt, konsequent von Falschparkern frei gehaltene Wege und überhaupt Flächen, die tatsächlich nur Fußgängern gehören und nicht anderweitig blockiert oder befahren werden, stehen ganz oben auf der Wunschliste für einen fußfreundlichen Stadtumbau.

Als ewigen Hindernislauf empfinden viele Fußgänger das Fortkommen in Karlsruhe. Das betrifft bei weitem nicht nur diejenigen, die auf einen Rollator angewiesen sind. Die südliche Waldstraße ist eines von vielen Beispielen dafür, wie Mehrfachnutzung ausgerechnet die knappe Fläche für die schwächsten Verkehrsteilnehmer schmälert.

Schmal ist schon die gemeinsame Fahrbahn für Autos und Radfahrer in der südlichen Waldstraße. Parallel dazu parken Pkw. Daneben belegen Auslagen von Geschäften den Streifen zwischen Schaufenstern und den Karrosserien. Und dann stehen dort in normalen Zeiten noch Tische und Stühle der Gastronomie. Der eigentliche Gehweg wird so seinem Namen nur noch reichlich eingeschränkt gerecht.

Auch interessant: Karlsruher fotografiert über Jahre hinweg Hunderte Falschparker an einer einzigen Stelle

Wohin geht der Weg für den Verkehrsumbau in Karlsruhe?

Um zu wissen, wo sich überhaupt viel autofrei bewegt, müssen Erkenntnisse her, mahnt mehr als eine Stimme im Stadtbauforum. Stuttgart etwa installiere elf Dauerzähler, um den Radverkehr genauer zu beobachten.

In Karlsruhe markiert der Fahrradzähler in der Erbprinzenstraße den Anspruch, den Titel der Fahrradhauptstadt Deutschlands zu verdienen. Tatsächlich ist die digitale Anzeigesäule ein anerkennendes Geschenk des Landes für die Bemühungen der Stadt, den Anteil des Fahrrads an der innerstädtischen Mobilität gezielt zu fördern und zu steigern.

Das Ziel dieser Anfangsjahre ist erreicht und übertroffen, die Skala ist dem stetig wachsenden Radverkehr entsprechend längst ausgetauscht.

Doch noch ist die schicke Stele in direkter Nachbarschaft zum einzigen Mini-Stück echter Fahrradstraße in Karlsruhe stadtweit ein Solitär.

Auch interessant: Was die neuen Abstandsregeln für Autofahrer und Radler in Karlsruhe bedeuten

Superrouten fürs Rad? Fehlanzeige in der Fächerstadt

Breite, glatte Velorouten statt „Zusammenstückeln alter, unbrauchbarer Buckelpisten“: Das ist eine klare Vision, die aus der Bürgerbeteiligung hervorgeht. Deutliche Entscheidungen zugunsten all derjenigen Städter, die sich abgasfrei durch Karlsruhe bewegen, fordern zahlreiche Einträge.

Das betrifft auch Schutzzonen und Flächen wie Verkehrsinseln, Schutzstreifen und andere Aufstellbereiche. Die müssten fortan breit, lang genug und an der richtigen Stelle sein, erklären die Diskussionsteilnehmer. Das werde den Raum für Autos schmälern.

Genau das liegt auch in der Absicht der Bürger, die sich im Forum „Neue Wege zu Fuß und per Rad“ zum geplanten Stadtumbau äußern. Dass weniger Motorisierte bis in die Kernbereiche fahren dürfen, in denen besonders viele Menschen aufeinandertreffen, wünschen sie sich.

Mehr zum Thema: Investitionen fürs Fahrrad: Beim Karlsruher Radwegnetz ist Geld nicht alles

In Fahrradstraßen nur Autos von Anliegern?

Auch für Fahrradstraßen können sich Teilnehmer der Ideenfindung vorstellen, den Autoverkehr weitgehend auszusperren. In der Sophienstraße zum Beispiel solle man nur noch Anliegern die Fahrt über die zweitälteste und längste Fahrradstraße Karlsruhes freigeben.