Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Dammerstock.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 87-jährige Mann gegen 14.40 Uhr vermutlich eine rote Ampel übersehen.

Der Bahnverkehr der Linien S1 und S11 ist in beiden Richtungen durch den Unfall gestört

BNN