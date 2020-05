Rahsan Dogan will für die CDU Karlsruhe in den Landtag

Anzeige

Die Landtagswahl im Frühjahr 2021 wirft ihre Schatten voraus. Nun hat sich bei den Karlsruher Christdemokraten eine aussichtsreiche neue Bewerberin für einen der beiden Wahlkreise gemeldet. Die Stadträtin Rahsan Dogan will im Wahlkreis Karlsruhe-Ost antreten. Im Wahlkreis Karlsruhe-West ist seit längerem bekannt, dass Staatssekretärin Katrin Schütz erneut kandidieren will.

Die Stadträtin und promovierte Juristin Rahsan Dogan will Landtagsabgeordnete werden. Gegenüber den BNN bestätigte Dogan, dass sie im Wahlkreis Karlsruhe-Ost für die CDU bei den Landtagswahlen im Frühjahr 2021 antreten will. Gegenüber Kreisvorstand und Parteibasis hat sie ihre Kandidatur angekündigt. Gegenüber den BNN sagte sie, dass mehrere Ortsverbände und Parteimitglieder sie aufgefordert hatten zu kandidieren.

Die 45-jährige Dogan ist seit 2003 Parteimitglied, seit 2014 Stadrätin. Außerdem ist sie Vorsitzende der Frauen Union.

Die gebürtige Karlsruherin mit türkischen Wurzeln hatte sich in den vergangenen Jahren mit dem Einsatz für Frauenrechte, mit dem Einsatz für Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mit einer klaren Positionierung um den Bau einer neuen Ditib-Moschee in Karlsruhe einen Namen gemacht. Hier hatte sie scharf die Einflussnahme des türkischen Staates über Ditib auf die türkischstämmigen Mitbürger kritisiert.

Dogan attackiert die Grünen

In einem Brief an die Parteimitglieder, der den BNN vorliegt, schreibt Dogan: „Karlsruhe muss aus der Statistenrolle, die unsere Stadt seit 2016 landespolitisch nur noch spielt, wieder heraus. Lediglich zwei Abgeordnete sind im Landtag aus Karlsruhe vertreten, beides Grüne. Die Grünen verfolgen eine rein ideologische Politik, ohne Rücksicht darauf, ob dabei die Gesellschaft in ihrer Breite mitgenommen wird oder die bürgerliche Mitte auf der Strecke bleibt.“

Bei den Landtagswahlen 2016 hatte die CDU beide Wahlkreise an die Grünen abgeben müssen. Bettina Meier-Augenstein (Ost) und Katrin Schütz (West) verloren ihr Mandat. Die Direktmandate gingen an die Grünen-Politiker Alexander Salomon und Bettina Lisbach – jene hat ihr Mandat inzwischen an Ute Leidig abgegeben, da sie zur Karlsruher Bürgermeisterin gewählt wurde.

Während bei der CDU Meier-Augenstein nicht wieder antritt (sie hatte das Landtagsmandat zur Mitte der Periode von Manfred Groh übernommen), will Katrin Schütz erneut kandidieren. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Landtag 2016 war Schütz kurz danach zur Staatssekretärin der neuen grün-schwarzen Landesregierung berufen worden.

Wann die Nominierung stattfindet, ist noch unklar. Einen ersten Nominierungsparteitag Ende März musste die Karlsruher CDU wegen den Restriktionen während der Corona-Pandemie absagen.