Rasen auf dem Karlsruher Friedrichsplatz hat unter dem Christkindlesmarkt gelitten

Anzeige

Wenige Wochen nachdem die Lichter der Waldweihnacht ausgegangen sind, bestimmen tristes Braun und Gelb das Bild auf dem Friedrichsplatz. Die Rasenflächen haben sichtbar unter der Last der Buden und den Bodenplatten rund um die Glühweinpyramide gelitten. Die bis vor Kurzem abgedeckten Beete sind eben erst mit frischer Erde gefüllt worden.

Während Schausteller und Waldweihnacht-Fans die klare Absage von Rathauschef Frank Mentrup zum Erhalt des Standorts frustriert zur Kenntnis genommen haben, war sie für die Natur und deren Pfleger vom Gartenbauamt ein Grund zum Durchatmen.

Regeneration der Rasenfläche ist ausgeschlossen

„Die Rasenflächen sehen sehr, sehr schlecht aus“, sagt der oberste Gartenbauer Klaus Weindel. „Ohne den Christkindlesmarkt wäre auf dem Platz alles grün – so wird es schwierig, wieder eine ordentliche Grasnarbe hinzubekommen.“

Die großen Grünflächen zwischen den Wegen sind so stark beschädigt, dass sie sich nicht regenerieren. Deshalb soll zwischen Mitte Februar und Anfang März neues Gras gesät werden. Um dem eine Chance zum Wachsen zu geben, müsste der Platz eigentlich großflächig abgesperrt werden, damit niemand auf die jungen Pflanzen tritt. „Das ist natürlich keine Option, weil zu viele Menschen am Friedrichsplatz unterwegs sind“, so Weindel.

Keine Frühlingspflanzen in den Blumenbeeten

Vor Fußtritten sicher sind die drei eingegrenzten Beete auf dem Platz. Anders als in den Vorjahren sind die Einfassungen dieses Mal unbeschädigt davon gekommen. Die Spuren des Christkindesmarktes sind aber auch hier unübersehbar.

„Der Frühling fehlt in diesen Beeten“, erklärt Weindel. Zwiebelpflanzen, wie die in vielen Teilen der Stadt verwendeten Tulpen in Gelb und Rot, werden im Herbst gepflanzt. Auf dem Friedrichsplatz ist das seit 2013 nicht mehr möglich – folglich fällt der farbenfrohe Frühling flach. Auch hier wollen die Mitarbeiter des Gartenbauamtes ab Mitte Februar eingreifen, damit es im Sommer bunter zugeht. Geplant sind klassische Wechselblüher, vor allem Stiefmütterchen.

Schäden an Bäumen sind oft erst nach Jahren sichtbar

Anders als Gras und Pflanzen haben die Bäume auf dem Platz den Trubel im Dezember scheinbar unbeschadet überstanden. Viele waren eingezäunt. „Bei Bäumen treten Schäden aber oft erst nach Jahren als Spätfolge auf“, erklärt Weindel. Die Verdichtung des Bodens wirke sich langfristig auf das Wurzelwerk aus, zum Beispiel am Stellplatz des Zielmastens für den Fliegenden Weihnachtsmann.

Teilweise habe man sich auch nicht an Vorgaben gehalten, ärgert sich der städtische Gartenbauchef. So sei die klare Forderung für die ausgebrachten Holzhäcksel im Glühweinwäldchen gewesen, dass sie in Handarbeit wieder zusammengesammelt werden. „Da ist aber jemand reingefahren und hat damit den Boden und die Wurzeln zusammengedrückt.“

Vorbereitungen für Neugestaltung des Platzes haben begonnen

Verschwindet der Christkindlesmarkt vom Friedrichsplatz, wie vom Gemeinderat 2014 beschlossen und vom OB vor wenigen Tagen bestätigt, beginnt für das Gartenbauamt eine Übergangsphase. Man wolle die Zeit nutzen, um wieder eine Rasenfläche herzustellen, und die Beete schon im Herbst mit Zwiebeln für den Frühling ausstatten.

Parallel laufen aber Vorbereitungen für die Neugestaltung des Platzes. Aktuell arbeitet man im Rathaus an einem Wettbewerb, der zu Entwürfen für den Friedrichsplatz der Zukunft führen soll. Die Aufteilung des Geländes zwischen Naturkundemuseum im Süden und Handwerkskammer im Norden gehe auf eine andere Nutzung zurück, erklärt Weindel.

Auch interessant: Grüne Zukunft für den strapazierten Friedrichsplatz?

Rasenflächen und Wegeführungen wurden angelegt, als das Ettlinger Tor noch nicht stand. Angelockt vom Einkaufszentrum laufen heute deutlich mehr Menschen über die schmalen Wege als früher – und das nicht nur, wenn die Buden der Waldweihnacht stehen.