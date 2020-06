Rassismus im Alltag: Erzählen Sie uns Ihre Geschichte

Anzeige

Der Tod von George Floyd in den USA bei einem Polizeieinsatz bewegt die Welt. Rassistische Übergriffe und Straftaten gehören auch 2020 für viele Betroffene zum Alltag. Wir interessieren uns für Ihre Geschichte. Schreiben Sie uns, wie Sie Rassismus im Alltag erlebt haben. Wir lassen Sie zu Wort kommen.

Eine EU-Studie erklärte bereits im Jahr 2010, dass 37 Prozent der Menschen in der EU, die einer Minderheit angehören, rassistische Diskriminierung erlebt. Die Dunkelziffer soll bereits damals deutlich höher gewesen sein. Menschen schildern immer wieder Ereignisse von Diskriminierung, Beleidigungen oder gar Gewalt, die sie mit ihrer Hautfarbe oder Herkunft verbinden.

Sei es bei Kontrollen nach den Personalien in der Bahn, bei der Suche nach einer Wohnung oder auch auf dem Arbeitsmarkt – Rassismus ist auch im Alltag überall noch vorhanden.

Proteste gegen Rassismus nach Tod des US-Amerikaners George Floyd

Im Zuge des Todes des US-Amerikaners George Floyd posteten Millionen von Menschen, Unternehmen oder Verlagen – darunter auch die BNN – weltweit ein schwarzes Foto mit dem Hashtag #blackouttuesday. So sollte ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA gesetzt werden.

Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Wurden Sie beleidigt, möglicherweise sogar physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt? Wir wollen Sie und Ihre Geschichte zu Wort kommen lassen und geben Ihnen Raum, ihre Erfahrungen zu teilen und so zu zeigen, dass Rassismus nicht totgeschwiegen werden darf.

Schreiben Sie uns Ihre Geschichte in einer E-Mail an online@bnn.de mit Ihren Kontaktdaten und wenn Sie wollen auch mit einem Bild von sich. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.