Razzien im Rotlichtmilieu auch in Karlsruhe, Pforzheim, Bruchsal und Rastatt

Bei den bundesweiten Razzien im Rotlichtmilieu durch die Bundespolizei wurden auch Bordelle und Wohnungen in Karlsruhe, Pforzheim, Bruchsal und Rastatt durchsucht. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Stuttgart auf BNN-Anfrage mit. Hinzu kämen Objekte in Mannheim und Offenburg.

In einem Objekt in Rastatt wurde nach Angaben der Bundespolizei ein Haftbefehl vollstreckt, sechs Personen wurden vorläufig festgenommen. Weitere Zahlen zu der Aktion in Baden-Württemberg sollen im Laufe des Tages folgen.

Insgesamt sind 1.500 Beamte in zwölf Bundesländern, zum Teil unterstützt durch die GSG 9, im Einsatz. Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurden seit dem frühen Mittwochmorgen 62 Bordelle oder Wohnungen durchsucht und sieben Haftbefehle vollstreckt, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei heißt. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sollen mehr als 100 Personen vorläufig festgenommen worden sein.

Größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der #Bundespolizei! Seit den frühen Morgenstunden bundesweiter Schlag gegen Netzwerk der organisierten Kriminalität.

Weitere Infos folgen…#BPolRazzia pic.twitter.com/5mWMCGtKlu — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 18. April 2018

Razzien im Rotlichtmilieu konzentrieren sich auf thailändische Staatsangehörige

Zum Kern der Gruppe, die laut Bundespolizei wohl der Organisierten Kriminalität zuzurechnen ist, zählen 17 Beschuldigte. Sie sollen thailändische Frauen und Transsexuelle mit erschlichenen Schengen-Visa ins Bundesgebiet eingeschleust haben. Der Reisezweck soll dabei von Anfang gewesen sein, sich in Deutschland zu prostituieren.

Die Thailänder sollen im Rotationsprinzip nahezu im gesamten Bundesgebiet in Bordellen eingesetzt worden sein. Sie mussten den Erkenntnissen zufolge nahezu 100 Prozent ihres Verdienstes an den jeweiligen Betreiber der Massagestudios abführen, um so den Schleuserlohn abzuarbeiten. Dieser soll regelmäßig zwischen 16.000 und 36.000 Euro betragen haben, wie es weiter heißt.

Durchsucht werden Bordelle und Wohnungen. Auch in #BaWü erfolgten in mehreren Städten Zugriffe.#BPolRazzia pic.twitter.com/PL9l1BtkHu — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) 18. April 2018

Der Ertrag der verfolgten Gruppe dürfte im siebenstelligen Bereich liegen. Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Bexbach mit Sitz in Frankfurt am Main führt das Verfahren nach offiziellen Angaben seit Februar 2017.

Gegenstand der Ermittlungen sind unter anderem der Verdacht des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und der Ausbeutung von Prostituierten.

Der Bundespolizei ist ein harter und in seinem Ausmaß beispielloser Schlag gegen ein bundesweit verzweigtes Netzwerk der Organisierten Kriminalität gelungen

„Der Bundespolizei ist ein harter und in seinem Ausmaß beispielloser Schlag gegen ein bundesweit verzweigtes Netzwerk der Organisierten Kriminalität gelungen. Viele hunderte Frauen und Männer waren der menschenverachtenden grenzenlosen Profitgier von Schleusern über Jahre und Landesgrenzen hinweg ausgeliefert“, wird Bundesinnenminister Horst Seehofer in der Mitteilung zitiert. Diesem skrupellosen Vorgehen und der sexuellen Ausbeutung in einem abscheulichen Ausmaß sei am Mittwoch ein Ende gesetzt worden.